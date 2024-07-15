Βρετανία: Αντιδράσεις στην απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Παραδοσιακά, η Βρετανία αποτελεί πολιτικά και διπλωματικά, έναν από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ,οι βρετανικές αντιδράσεις δεν θα μπορούσαν να είναι κάτι πέρα ​​από άμεσες.



Αυτό φάνηκε από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μετά το συμβάν αλλά και η ανακοίνωση του λίγο αργότερα. «Η πολιτική βία σε μορφή της δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας και η σκέψη μου είναι με τα θύματα αυτής της επίθεσης», δήλωσε εμφατικά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι ανακοινώσεις των άλλων πολιτικών κομμάτων της χώρας.Ο ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος Ρίσι Σούνακ τόνισε ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί στη βία και τον εκφοβισμό να επικρατήσουν» ενώ και ο Φιλελεύθερος ηγέτης Σερ Εντ Ντέιβι δήλωσε, «η πολιτική βία είναι λάθος… πρέπει όλοι να καταδικάσουμε αυτή την αποτρόπαια απόπειρα».

Αναλύσεις των βρετανικών ΜΜΕ για πιθανή ανατροπή στις αμερικανικές εκλογές

Ο Ναιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, φίλος και πολιτικός σύμμαχος του Τραμπ, ήταν πιο καταγγελτικός. Όπως υποστήριξε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στο BBC, «το αφήγημα των φιλελεύθερων εναντίον του είναι τόσο άσχημο που σχεδόν ενθαρρύνει τέτοιου είδους συμπεριφορές». Παρόμοια συμπεράσματα δείχνουν να έχουν πάρει και κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι. Ο Τύπος βέβαια τα χαρακτηρίζει ως πρώιμα καθώς ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα κίνητρα της επίθεσης από τον 20χρονο δράστη Τόμα Μάθιου Κρουκς, ο οποίος τελικά σκοτώθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας.



Το πρώτο μούδιασμα από τα είδη όμως πέρασε και τα άρθρα γνώμης για την επόμενη ημέρα κατακλύζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Βασικό ερώτημα; Αν το συμβάν θα δώσει τα κλειδιά του Λευκού Οίκου στον Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του. Το BBC έχει άρθρο με τίτλο «η τραγωδία στη συγκέντρωση Τραμπ ανατρέπει την προεκλογική εκστρατεία – για τώρα». Όπως βλέπει, ο χρόνος των Δημοκρατικών λιγοστεύει ενώ το επιχείρημα ότι ο Τραμπ αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία και το έθνος πρέπει να κατευναστεί. Η Telegraph είναι πιο ξεκάθαρη έχοντας ως τίτλο του άρθρου της, «Αυτό θα μπορούσε να δώσει στον Τραμπ την εκλογή» και προσθέτοντας ότι αποτελεί την πιο σημαντική στιγμή των τελευταίων δεκαετιών.

Πτώση αλλά και άνοδος του χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η σύγκριση με την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981 γίνεται αβίαστα, υπενθυμίζοντας ότι το ποσοστό των δημοσκοπήσεων αυξήθηκε τότε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Το Sky News καταλήγει ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα καθώς οι Αμερικανικές εκλογές θα διεξαχθούν σε τέσσερις μήνες από τώρα, στις 5 Νοεμβρίου. Οι Times από την άλλη κάνουν μια βαθύτερη ανάλυση. Σε άρθρο γνώμης σημειώνουν ότι η πολιτική πια στηρίζεται περισσότερο σε άτομα παρά σε μια ιδέα. Μάλιστα προσθέτει, ότι δεν πρόκειται για μια «μεμονωμένη περίπτωση πολιτικής βίας» φέρνοντας για παράδειγμα τη Γαλλία η οποία είχε επιστρατεύσει 30.000 αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των εκλογών ώστε να κρατήσει όσο γίνεται πιο ασφαλής την κατάσταση.



Στις αγορές η εικόνα αποτυπώθηκε πιο ξεκάθαρα. Το βρετανικό χρηματιστήριο άνοιξε σήμερα με πτώση καθώς οι επενδυτές δεν επιθυμούν τον Τραμπ στην εξουσία και θεωρώντας ότι το περιστατικό αυξάνει τις πιθανότητες νίκης. Στο κρυπτονόμισμα bitcoin η εικόνα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τους Financial Times, σήμερα, η τιμή του γνωστού κρυπτονομίσματος ανέβηκε καθώς ο Τραμπ ήταν γνωστός υποστηρικτής του και οι επενδυτές του bitcoin θεώρησαν και εκείνοι ότι το συμβάν θα ευνοήσει την εκλογή του.

