Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα όσο εξελίσσονται οι έρευνες των αρχών για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN ο δράστης της επίθεσης αγόρασε 50 φυσίγγια από τοπικό κατάστημα όπλων λίγες ώρες πριν πραγματοποιήσει την επίθεσή του.

Μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του τέως προέδρου των ΗΠΑ, οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες τόσο για το κίνητρο του δράστη Τόμας Μάθιου Κρουκς όσο και για τα κενά της ασφαλείας που του επέτρεψαν να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Το FBI είπε την Κυριακή ότι οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει στοιχεία που να αποδίδουν ιδεολογικά κίνητρα στον δράστη ενώ έχουν καταλήξει ότι ο Κρουκς έδρασε μόνος του.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το προφίλ του δράστη τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν έναν νεαρό άνδρα που εργαζόταν ως ανειδίκευτος υπάλληλος κοντά στη γενέτειρά του στην Πενσιλβάνια. Αποφοίτησε από το λύκειο το 2022, έχοντας τη φήμη ενός έξυπνου, αλλά ήσυχου παιδιού.

Ο σύμβουλός του στο λύκειο τον σχολίασε ότι έδειχνε «σεβασμό» και ήταν πάντα ευγενικός.

Το FBI ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι το προφίλ του Κρουκς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιέχει απειλητική γλώσσα, ενώ δεν φαίνεται να έχει ιστορικό ψυχικής ασθένειας.

