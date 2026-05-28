Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη χθες, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, 57χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (27-05-2026) ο 57χρονος κατελήφθη σε περιοχή της Αττικής, να κατέχει 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 1,5 γραμμαρίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 108,5 γραμμαρίων και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, μεικτού βάρους 0,7 γραμμαρίων.

Πέραν της ανωτέρω ποσότητας, στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος αναζητούνταν και ως δραπέτης από Σωφρονιστικό Κατάστημα, καθώς μετά από 6ήμαρη τακτική άδεια που είχε λάβει, δεν επέστρεψε ως όφειλε.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για το ίδιο αδίκημα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

