Μια ομάδα διασωστών στην ισπανική νήσο Τενερίφη εντόπισε σήμερα ανθρώπινα λείψανα στην περιοχή, όπου ένας Βρετανός νέος, ο Τζέι Σλέιτερ, εξαφανίστηκε πριν από σχεδόν έναν μήνα και τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ανήκουν σε εκείνον, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Η ισπανική Πολιτοφυλακή ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι ο νέος ενδέχεται να σκοτώθηκε έπειτα από μια πτώση σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή, ωστόσο η νεκροψία-νεκροτομή θα επιβεβαιώσει εάν επρόκειτο για δυστύχημα.

Police detail 'evidence' to show how Jay Slater died after body find in Spain https://t.co/438ExXwtvL pic.twitter.com/Z05JPrRWdL — Daily Mail Online (@MailOnline) July 15, 2024

Ένας εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας δήλωσε πως το πτώμα βρέθηκε σήμερα το πρωί από μια ομάδα της Πολιτοφυλακής. Η οικογένεια έχει ενημερωθεί και μια νεκροψία-νεκροτομή θα διεξαχθεί σύντομα, με την υπόθεση να έχει αναλάβει ένα δικαστήριο της Τενερίφης, προκειμένου να καθορίσει τα αίτια του θανάτου, είπε ο εκπρόσωπος τύπου.

Ο Σλέιτερ, ηλικίας 19 ετών, εξαφανίστηκε τη 17η Ιουνίου και το στίγμα του τηλεφώνου του καταγράφηκε για τελευταία φορά στο φαράγγι Μάσκα, σε ένα δυσπρόσιτο εθνικό πάρκο στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων.

Την 30η Ιουνίου, η ισπανική αστυνομία έκανε γνωστό πως τερματίζει την επιχείρηση έρευνας για τον Σλέιτερ, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί, διασώστες και εθελοντές με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου.

Εντούτοις, σήμερα είπαν πως αστυνομικοί της Πολιτοφυλακής συνέχισαν μια «διακριτική έρευνα» στην περιοχή για ένα διάστημα 29 ημερών.

Προς το παρόν η οικογένεια δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για τον εντοπισμό αγνοούμενων ανθρώπων στο εξωτερικό LBT Global, η οποία εξέδωσε διάφορες ανακοινώσεις εκ μέρους της οικογένειας, ανέφερε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η σορός που βρέθηκε «φαίνεται να ανήκει στον Τζέι Σλέιτερ».

Τα λείψανα βρέθηκαν μαζί με τα προσωπικά είδη και τα ρούχα του Σλέιτερ, κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε τελευταία φορά το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του, σύμφωνα με τη LBT Global.

Η μητέρα του Σλέιτερ, Ντέμπι, είπε τη 13η Ιουλίου ότι η οικογένεια είχε οργανώσει την αποστολή μιας ομάδας ειδικών, μαζί με εκπαιδευμένα σκυλιά, να μεταβεί εκεί το Σαββατοκύριακο από την Ολλανδία.

«Ο Τζέι είναι απλά ένα κανονικό, σκληρά εργαζόμενο παιδί από το Λανκασάιρ, που όλοι όσοι τον γνώριζαν τον αγαπούσαν πολύ», έγραψε σε μία ανακοίνωση, ζητώντας από τον κόσμο να προσευχηθεί για εκείνον και την οικογένειά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

