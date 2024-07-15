Η ταράτσα του κτιρίου πάνω στην οποία ανέβηκε ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς και πυροβόλησε κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης φαίνεται πως δεν είχε ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρά το γεγονός που πριν από την απόπειρα δολοφονίας είχε αναγνωριστεί από τις Μυστικές Υπηρεσίες ως ένα «ευάλωτο» σημείο στο οποίο έπρεπε να ελεγχθεί όπως δήλωσαν στο NBC News δύο πηγές που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις, τελικά η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δε «σάρωσε» το κτίριο. Αντ' αυτού στηρίχτηκε στις τοπικές αρχές για τον έλεγχό του. Το κτίριο ανήκει σε μια εταιρεία ερευνών γυαλιού.

Ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας Άντονι Γκουλιέλμι ανέφερε ότι η ταράτσα είχε οριστεί υπό τη δικαιοδοσία των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου, μια κοινή πρακτική για την εξασφάλιση υπαιθρίων συγκεντρώσεων.

Η Μυστική Υπηρεσία συνεργάζεται τακτικά και με επιτυχία με τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα μέρος είναι ασφαλές πριν από εκδηλώσεις, όπως στο Μιλγουόκι, όπου πρόκειται να ξεκινήσει η Εθνική Συνέλευση των Ρεπουμπλικάνων.

Έτσι λοιπόν, η Μυστική Υπηρεσία χρησιμοποίησε δύο τοπικές ομάδες ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και δύο ομάδες ελευθέρων σκοπευτών της ίδιας της Υπηρεσίας. Κανείς όμως δεν τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο κτίριο που ανέβηκε ο 20χρονος, αλλά μόνο περίπου 135 μέτρα από τη σκηνή — εντός εμβέλειας δηλαδή ενός ημιαυτόματου τουφεκιού όπως αυτό που είχε ο ένοπλος.

Ο Πρώην ανώτερος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας είπε ότι ακόμα κι αν οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου «ρίξουν το μπαλάκι» για την ασφάλεια στις Μυστικές Υπηρεσίες δεν είναι ευθύνη της υπηρεσίας να διασφαλίσει ότι το μέρος είναι ασφαλές.

«Επειδή είναι έξω από την περίμετρο, δεν βγάζει παιχνίδι σε περίπτωση που συμβεί κάτι», πρόσθεσε η πηγή.

«Ο Κάποιος θα έπρεπε να ήταν στην ταράτσα ή να ασφαλίσει το κτίριο, ώστε να μην μπορεί κανείς να ανέβει στην ταράτσα», είπε ένας πρώην ανώτερος υπάλληλος της Υπηρεσίας Μυστικής στο NBC News.

Πηγή: skai.gr

