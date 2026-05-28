«Η ΑΕΚ θα προτείνει επέκταση συμβολαίου στον Νίκολιτς μέχρι το 2028»

Η σερβική ιστοσελίδα maxbetsport αναφέρει σε δημοσίευμα της ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς με σκοπό να τον διατηρήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το καλοκαίρι του 2028.

Μετά την πρώτη άκρως επιτυχημένη χρονιά του Νίκολιτς στον πάγκο της Ένωσης, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι αποφασισμένος να δέσει τον Σέρβο τεχνικό και να μην τον αφήσει να πάει πουθενά.

Το συμβόλαιο του Νίκολιτς στην ΑΕΚ έχει ισχύ μέχρι το φινάλε της σεζόν 2026/27 και στόχος της «κιτρινόμαυρης» διοίκησης είναι να τον διατηρήσει για ακόμη μία έξτρα σεζόν στον πάγκο της ομάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.