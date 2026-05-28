Οι «ήρεμοι ουρανοί» και τα μηνύματα της Άγκυρας

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν στην Αθήνα την επανεμφάνιση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο, καθώς για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα οι κινήσεις της τουρκικής αεροπορίας θυμίζουν - έστω και διστακτικά - επιστροφή σε γνώριμες τακτικές της προ του 2023 περιόδου.

Η εμπλοκή ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16 στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Λέσβου δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επιτελείς, κυρίως επειδή σημειώθηκε χωρίς να υπάρχει σε εξέλιξη κάποια μεγάλη άσκηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «εύλογη» εξήγηση. Κι αυτό, όπως λένε αρμόδιες πηγές, είναι ίσως το στοιχείο που προβληματίζει περισσότερο το ΥΠΕΞ.

Στα διπλωματικά γραφεία γίνεται ήδη συζήτηση για το αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο «σήμα υπενθύμισης» από την Άγκυρα ή για σταδιακή επιστροφή στο παλαιό μοντέλο ελεγχόμενης έντασης στο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τελευταίες εμπλοκές καταγράφονται χρονικά παράλληλα με τη συζήτηση γύρω από το τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες και τη δημόσια επαναφορά της ρητορικής περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Γνώστες επισημαίνουν ότι η Τουρκία φαίνεται να επιχειρεί ένα διπλό παιχνίδι: από τη μία να κρατά ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Αθήνα και από την άλλη να υπενθυμίζει στο εσωτερικό της ακροατήριο - αλλά και προς τρίτους - ότι δεν εγκαταλείπει τις πάγιες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο.

Στην Αθήνα, πάντως, αποφεύγουν προς το παρόν τις δραματικές ερμηνείες. «Δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα από μία εβδομάδα κινήσεων», έλεγε χαρακτηριστικά διπλωματική πηγή, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα φανεί αν πρόκειται για συγκυριακή έξαρση ή για πιο μόνιμη μετατόπιση της τουρκικής στάσης.

Την ίδια ώρα, η δημόσια παρέμβαση του Γιώργου Γεραπετρίτη τη Δευτέρα στη Βουλή μόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε. Όσοι παρακολουθούν στενά τα ελληνοτουρκικά εκτιμούν ότι το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών είχε διπλό αποδέκτη: αφενός προς την Άγκυρα ότι η Αθήνα δεν αιφνιδιάζεται και αφετέρου προς το εσωτερικό ακροατήριο ότι, παρά τη συζήτηση για «ήρεμα νερά», οι μηχανισμοί επιτήρησης και αποτροπής παραμένουν σε πλήρη εγρήγορση.

Ο «διμέτωπος (υπαρξιακός) αγών» του Νίκου Ανδρουλάκη

Στη σκιά των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ είτε να παλεύει σκληρά για τη δεύτερη θέση (στο καλό σενάριο), είτε να κατακρημνίζεται ακόμη και στην τέταρτη με μονοψήφιο ποσοστό, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε την Τετάρτη το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά βέβαια δεν ξέχασε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν “αναντικατάστατο”. Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της. Και αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, πάντα στο φως, χωρίς εξαρτήσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνει έναν νέο «διμέτωπο αγώνα», όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου τη δεκαετία του 1960, ο οποίος συγκρούστηκε τόσο με την ΕΡΕ όσο και με την ΕΔΑ. Τώρα ο κ. Ανδρουλάκης αντιμετωπίζει τόσο τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και την ΕΛΑΣ (πού θα πάει, θα το συνηθίσουμε) του Αλέξη Τσίπρα.

Όμως ο αγώνας που δίνει ο κ. Ανδρουλάκης είναι και υπαρξιακός για το κόμμα του και για τον ίδιο προσωπικά. Μπορεί δημοσίως στη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένουν ακόμη και για πρωτιά, αλλά η δεύτερη θέση είναι αυτή που εξασφαλίζει την πολιτική επιβίωση την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών.

«Σαν το ζυμάρι φουσκώνει και ξεφουσκώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αρκετοί είναι οι ψίθυροι που έχουν δημιουργηθεί μετά το πόρισμα Τυχεροπούλου που συνέταξε κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί αναρωτιούνται για τη χρονική στιγμή που έφτασε στα χέρια τους το πόρισμα που ουσιαστικά τους αθωώνει, καθώς δεν τους συνδέει με καμία οικονομική ζημία προς το δημόσιο ή την Ε.Ε.

«Αν αυτό το πόρισμα είχε έρθει πριν από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας, τότε το αποτέλεσμα ίσως να ήταν διαφορετικό» ανέφερε γαλάζιος βουλευτής. «Ξεφούσκωσαν οι κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» μου μετέφερε κάποιος άλλος, συμπληρώνοντας δε ότι και πριν από το πόρισμα, η υπόθεση που είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση είχε αρχίσει να ξεθωριάζει.

Και όσο οι αναφερόμενοι βουλευτές κρατούν χαμηλό προφίλ και δεν προχωρούν σε δημόσιες δηλώσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε από το βήμα της Ολομέλειας: «Αν αθωωθούν θα έχει γίνει ρεζίλι η Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είδα τι δικογραφία είναι. είναι όλες αυτές οι κατηγορίες τρίχες. Έτσι την πάτησε η κα Κοβέσι και η κα Τυχεροπούλου».

Συμμάζεμα στο μισθολογικό χάσμα

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών συνεχίζει να κινείται, κατά μέσο όρο, πάνω από το 13% στην αγορά εργασίας, με το υπουργείο Εργασίας να επιχειρεί να το «μαζέψει» νομοθετικά.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν διαφορές άνω του 5% για ίδια ή αντίστοιχη εργασία θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο ελέγχων, βάζοντας πιο αυστηρά όρια στην ευελιξία των μισθολογικών πολιτικών.

Παράλληλα, αλλάζει και το τοπίο στις αγγελίες εργασίας, που θα πρέπει να είναι πιο ουδέτερες, ενώ οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να ανακοινώνουν από την αρχή το εύρος αποδοχών για κάθε θέση.

Κρασί γιοκ

Οίνος ευφραίνει καρδίαν αναφέρει ο 103ος ψαλμός του Δαυίδ και όχι άδικα.

Ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα παράπονο δεν έχουμε. Πες το κλίμα, πες οι ποικιλίες, πες οι παραγωγοί, το ελληνικό κρασί δικαίως συγκαταλέγεται στα καλύτερα του κόσμου.

Πέρσι όμως η παγκόσμια κατανάλωση έπεσε σε χαμηλά σχεδόν 70 ετών.

Σημαντικότερος παράγοντας είναι οι δασμοί Τραμπ οι οποίοι οδήγησαν σε λιγότερες εξαγωγές, ενώ και η κλιματική αλλαγή έχει δυστυχώς βάλει το χεράκι της.

Σε κάθε περίπτωση το κρασί παραμένει μια αγαπημένη χαλαρωτική συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους και οι ιδιότητες του είναι ευεργετικές, αρκεί να μην υπάρχει κατάχρηση.

Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, παν μέτρον άριστον...

