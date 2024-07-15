Ερντογάν: Δεν θα συγχωρήσουμε πότε όσους χαρακτηρίζουν το πραξικόπημα του 2016 σκηνοθετημένο

Σε εκδήλωση για την όγδοη επέτειο της απόπειρας στρατιωτικού πραξικοπήματος του 2016 συμμετείχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Εμινέ, παρέστη στην επιμνημόσυνη τελετή που έγινε στο μνημείο των πεσόντων, στην ασιατική έξοδο της πρώτης γέφυρας του Βοσπόρου, όπου έχασαν τη ζωή τους τη βραδιά του πραξικοπήματος 34 πολίτες που αντιστάθηκαν στις στρατιωτικές μονάδες που είχαν τοποθετηθεί στη γέφυρα. Στην τελετή ο Ταγίπ Ερντογάν διάβασε ο ίδιος εδάφια του Κορανίου στη μνήμη των νεκρών.

Στην ομιλία του προς το συγκεντρωμένο πλήθος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε μεταξύ άλλων: «Είδαμε το ύπουλο και βάναυσο πρόσωπο των πραξικοπηματιών στις δολοφονίες που διέπραξαν εδώ. Δεν ξεχάσαμε και δεν ξεχνάμε καμία από αυτές τις σκηνές που έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας. Παρομοίως, θυμόμαστε με μεγάλη υπερηφάνεια τον επικό αγώνα του έθνους μας που με γυμνά χέρια στάθηκε ενάντια στα τανκς και τα όπλα που ξερνούσαν θάνατο. Θα θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη τους ήρωες της εθνικής βούλησης που αντιστάθηκαν στους πραξικοπηματίες λέγοντας ότι αν είναι να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε αντρίκια για την πατρίδα και το έθνος μας. Θα κρατήσουμε ζωντανό τον ηρωισμό των μαρτύρων μας, που έγραψαν τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην Ιστορία και στις καρδιές του έθνους μας».

Απαντώντας δε σε όσους δυσπιστούν για το τι ακριβώς συνέβη στην Τουρκίας στις 15 Ιουλίου του 2016, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Δεν θα συγχωρήσουμε μέχρι συντέλειας του κόσμου όσους αποκαλούν την «15η Ιουλίου» σκηνοθετημένη, θέατρο και αυτούς που ξεδιάντροπα αποκαλούν το πραξικόπημα συμπαιγνία. Όσοι λένε αυτές τις άσχημες συκοφαντίες για την «15η Ιουλίου» είναι οι ίδιοι κομπάρσοι ενός αιματηρού έργου και μεγάλου θεάτρου που στήθηκε εις βάρος της Τουρκίας».

«Ακόμα και αν κάποιοι επινοήσουν παράλογες δικαιολογίες για να μας κάνουν να ξεχάσουμε, εμείς δεν θα σταματήσουμε να προστατεύουμε το πνεύμα της "15ης Ιουλίου" με όλη μας την καρδιά και όλη μας τη δύναμη» συμπλήρωσε.

Το βράδυ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συμμετάσχει στη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει για την επέτειο της απόπειρας πραξικοπήματος στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

