Αποφυλάκιση Νικολά Σαρκοζί: Δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να αποδείξει την αθωότητά του

Ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε κατά την αποφυλάκισή του ότι θέλει να «αποδείξει την αθωότητά του», ενώ άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του για εγκληματική συνωμοσία, που αφορούσε σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη.

Μετά από 20 ημέρες στη φυλακή, τις οποίες περιέγραψε ως «εξαντλητικές» και «εφιαλτικές», ο πρώην Γάλλος πρόεδρος αποχώρησε τη Δευτέρα από τη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί.

Ο 70χρονος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Όλη μου η ενέργεια επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να αποδείξω την αθωότητά μου. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει.»

Ο Σαρκοζί είχε φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου, αφού δικαστήριο του Παρισιού τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξη για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2007 από το καθεστώς του αείμνηστου Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Αρνείται κάθε κατηγορία και έχει ασκήσει έφεση, με νέα δίκη να έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη. Οι δικαστές είχαν αποφανθεί τον περασμένο μήνα ότι, λόγω της «εξαιρετικής σοβαρότητας» της καταδίκης, έπρεπε να οδηγηθεί στη φυλακή όσο διαρκούσε η διαδικασία της έφεσης.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, το Εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση. Σύμφωνα με τους όρους της, ο Σαρκοζί απαγορεύεται να επικοινωνεί με οποιονδήποτε αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Ζεράλ Νταρμανέν.

Ο Νταρμανέν, που στο παρελθόν θεωρούσε τον Σαρκοζί μέντορά του πριν ενταχθεί στο κεντρώο κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, είχε επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή τον περασμένο μήνα. Ορισμένοι Γάλλοι δικαστικοί επικρίνουν αυτή την επίσκεψη ως υπονόμευση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.

Επιπλέον, ο Σαρκοζί απαγορεύεται να επικοινωνεί με άλλα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και του απαγορεύεται να φύγει από τη Γαλλία.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στο εφετείο το πρωί της Δευτέρας, ο Σαρκοζί, ντυμένος με μπλε κοστούμι, εμφανίστηκε στην κάμερα από τη φυλακή, καθισμένος δίπλα στους δικηγόρους του. Είπε στο δικαστήριο:

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε όλο το προσωπικό της φυλακής, που είναι εξαιρετικά ανθρώπινο και έκανε αυτόν τον εφιάλτη υποφερτό – γιατί είναι εφιάλτης.»

Και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν είχα την ιδέα ή την πρόθεση να ζητήσω οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον κ. Καντάφι … Δεν θα ομολογήσω ποτέ κάτι που δεν έκανα … Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι στα 70 μου χρόνια θα βρισκόμουν στη φυλακή. Είναι μια δοκιμασία που μου επιβλήθηκε. Ομολογώ ότι είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Αφήνει σημάδι σε κάθε κρατούμενο, γιατί είναι εξαντλητική.»

Ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας, σε ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων, με δικό του ντους και τουαλέτα. Δύο σωματοφύλακες βρίσκονταν σε γειτονικό κελί για την ασφάλειά του.

Το γαλλικό περιοδικό Le Point ανέφερε ότι έτρωγε μόνο γιαούρτια, φοβούμενος ότι το φαγητό του θα μπορούσε να έχει μολυνθεί. Αν και είχε τη δυνατότητα να μαγειρεύει μόνος του, αρνήθηκε να το κάνει, σύμφωνα με πηγές του περιοδικού.

Ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ενγκρέν, που τον επισκεπτόταν καθημερινά, δήλωσε ότι ο Σαρκοζί θα είναι πιο ασφαλής εκτός φυλακής.

«Έχει δεχθεί απειλές θανάτου, έχει ακούσει κραυγές τη νύχτα και επείγουσες παρεμβάσεις σε διπλανά κελιά, όταν κρατούμενοι αυτοτραυματίστηκαν», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο λογαριασμός του Σαρκοζί στα κοινωνικά δίκτυα ανήρτησε βίντεο με στοίβες από γράμματα, κάρτες και δέματα που του είχαν σταλεί, κάποια περιείχαν κολάζ, σοκολάτες ή βιβλία.

«Κανένα γράμμα δεν θα μείνει αναπάντητο», ανέφερε η ανάρτηση. «Το τέλος της ιστορίας δεν έχει ακόμη γραφτεί.»

Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης δίκης του, ο εισαγγελέας είχε πει ότι ο Σαρκοζί σύναψε ένα «φαουστικό σύμφωνο διαφθοράς με έναν από τους πιο απεχθείς δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών» για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τον Καντάφι.

Ο Σαρκοζί αρνήθηκε κάθε κατηγορία και είπε ότι δεν συμμετείχε σε εγκληματική συνωμοσία για προεκλογική χρηματοδότηση από τη Λιβύη.

Αθωώθηκε για τρεις ξεχωριστές κατηγορίες διαφθοράς, κατάχρησης λιβυκών δημοσίων πόρων και παράνομης χρηματοδότησης εκλογικής εκστρατείας.

Ωστόσο, μετά την έφεση του εισαγγελέα, θα δικαστεί εκ νέου για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής συνωμοσίας, το επόμενο έτος.

Αν και η υπόθεση της μυστικής χρηματοδότησης από το καθεστώς της Λιβύης αποτέλεσε τη μεγαλύτερη δίκη διαφθοράς που αντιμετώπισε, ο Σαρκοζί είχε ήδη καταδικαστεί σε δύο άλλες υποθέσεις και του είχε αφαιρεθεί η ανώτατη τιμητική διάκριση της Γαλλίας, η Λεγεώνα της Τιμής (Légion d'honneur).

Είχε επίσης γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που υποχρεώθηκε να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι, αφού καταδικάστηκε σε άλλη υπόθεση για διαφθορά και κατάχρηση επιρροής, όταν προσπάθησε παράνομα να αποσπάσει πληροφορίες από δικαστή.

Σε εκείνη την υπόθεση, καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκισης, τον οποίο εξέτισε με ηλεκτρονική επιτήρηση για τρεις μήνες πριν λάβει υπό όρους αποφυλάκιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.