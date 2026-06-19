Βουτιά των ελληνικών ΑΕΙ στην παγκόσμια κατάταξη

Χαμηλότερη θέση καταλαμβάνουν τα ελληνικά ΑΕΙ στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης QS.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, το ΕΜΠ, αν και πρώτο μεταξύ των ελληνικών, χάνει 23 θέσεις, το ΕΚΠΑ πέφτει κάτω από τα 500 και το ΑΠΘ κάτω από τα 400.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται στην έλλειψη διεθνοποίησης και στη φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Το θετικό είναι ότι στην τελευταία έκδοση κάνουν ντεμπούτο το Δημοκρίτειο Θράκης και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας.

Πηγή: skai.gr

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