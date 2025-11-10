Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκλονιστικά βίντεο από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη - «Συντριβάνια φωτιάς» στον αέρα

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το ηφαίστειο εκτίναξε λάβα για περίπου πέντε ώρες, με πίδακες που έφτασαν έως τα 330 μέτρα

Hawaii's Kilauea volcano

Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, εξερράγη ξανά στις 9 Νοεμβρίου, εκτοξεύοντας μια τεράστια πίδακα λάβας στον αέρα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το ηφαίστειο εκτίναξε λάβα για περίπου πέντε ώρες με τη λάβα να φτάνει τα 1000 - 1100 πόδια (300-330 μέτρα).

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, πρόκειται για τη 36η έκρηξη από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο πορτοκαλί αεροπορικός κωδικός παρέμεινε σε ισχύ, ενώ η πρόσφατη δραστηριότητα βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηφαίστειο λάβα Χαβάη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark