Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, εξερράγη ξανά στις 9 Νοεμβρίου, εκτοξεύοντας μια τεράστια πίδακα λάβας στον αέρα.

🌋 ESPECTACULAR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN KILAUEA EN HAWÁI



Durante cinco horas seguidas, el volcán Kilauea expulsó impresionantes fuentes de lava que alcanzaron hasta 330 metros de altura. El fenómeno, captado por el US Geological Survey, ofreció imágenes impactantes desde el cráter… pic.twitter.com/OLGMkq1zNa November 10, 2025

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το ηφαίστειο εκτίναξε λάβα για περίπου πέντε ώρες με τη λάβα να φτάνει τα 1000 - 1100 πόδια (300-330 μέτρα).

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, πρόκειται για τη 36η έκρηξη από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο πορτοκαλί αεροπορικός κωδικός παρέμεινε σε ισχύ, ενώ η πρόσφατη δραστηριότητα βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Kīlauea, Hawaii’s most active volcano, erupted, shooting lava over 1,000 feet into the air. pic.twitter.com/Kc8tUNlTXI — Breaking911 (@Breaking911) November 10, 2025

The U.S. Geological Survey (USGS) recorded the moment lava spewed from Hawaii’s Kilauea on Sunday.



The lava is contained within the summit crater inside Hawaii Volcanoes National Park and isn't threatening homes or buildings. pic.twitter.com/cP1YzdJBJX — The Associated Press (@AP) November 10, 2025

