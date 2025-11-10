Reuters: Η Τουρκία στις συνομιλίες για τους μαχητές της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί στη Γάζα

Η Τουρκία συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Άραβες μεσολαβητές για να εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση για τους μαχητές της Χαμάς που βρίσκονται κρυμμένοι σε σήραγγες στην ελεγχόμενη από το Ισραήλ περιοχή της Γάζας, δήλωσαν τη Δευτέρα μια παλαιστινιακή πηγή, ένας αξιωματούχος της Χαμάς και Τούρκοι αξιωματούχοι.

Η τύχη περίπου 200 μαχητών έχει περιπλέξει τις προσπάθειες για να προχωρήσουν οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που διεξάγονται μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης ομάδας, στην επόμενη φάση που στοχεύει στη διασφάλιση ενός οριστικού τερματισμού του διετούς πολέμου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μια παλαιστινιακή πηγή κοντά στην προσπάθεια διαμεσολάβησης δήλωσε ότι η Τουρκία συμμετέχει στη διαμεσολάβηση για την τύχη των μαχητών, συνεργαζόμενη με την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δύο Τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος AK του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαίωσαν ότι η Τουρκία μεσολαβεί στις συνομιλίες για την τύχη 200 Παλαιστινίων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η επίλυση της αντιπαράθεσης θα αποτελούσε δοκιμασία για τα μελλοντικά βήματα του ευρύτερου σχεδίου κατάπαυσης του πυρός. Είπε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί παρέχοντάς τους ασφαλή διέλευση προς τις ελεγχόμενες από τη Χαμάς περιοχές της Γάζας.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η Τουρκία ήταν μεσολαβητής, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι κάλυψαν ένα ευαίσθητο ζήτημα ασφάλειας.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό του ρόλου της Τουρκίας σύμφωνα με το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο πηγές ανέφεραν ότι οι μαχητές της Χαμάς που ήταν παγιδευμένοι στη Ράφα ήταν έτοιμοι να παραδώσουν τα όπλα τους με αντάλλαγμα τη μετάβασή τους σε άλλες περιοχές της Γάζας.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό των παγιδευμένων μαχητών, αλλά έχει προηγουμένως απαιτήσει να τους επιτραπεί να μεταβούν σε περιοχές που ελέγχονται από την ομάδα. Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής αντιταχθεί σε αυτό.

Η Τουρκία, σφοδρή επικριτής της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα και με στενούς δεσμούς με την παλαιστινιακή ομάδα, ήταν υπογράφων της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

