Τουλάχιστον 5 νεκροί στη Γάζα από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, ανακοίνωσαν νοσοκομειακές πηγές.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση κατά συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη της Γάζας. Κατά την επίθεση αυτή στη συνοικία Σάμπρα της πόλης καταστράφηκε ένα διαμέρισμα και υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Σε άλλο περιστατικό, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν μία γυναίκα στο Μπέιτ Λάχια, στον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει κανένα από τα δύο περιστατικά.

Η εκεχειρία που εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο στη Γάζα έχει σταματήσει τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιχειρήσεις, αλλά όχι και τις επί μέρους επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν ως στόχο να αποτρέψουν επικείμενες επιθέσεις της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων.

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.010 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί υπό το καθεστώς της εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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