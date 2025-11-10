Αποφυλακίστηκε τη Δευτέρα ο Νικολά Σαρκοζί. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αποφυλακίστηκε από τη φυλακή της Σαντέ, που βρίσκεται στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά την καταδίκη του σε ποινή πέντε ετών φυλάκισης

Μέσα στο όχημα που επέβαινε ο Σαρκοζί βρισκόταν η Κάρλα Μπρούνι, η οποία είχε έρθει να παραλάβει τον σύζυγό της. Ο Σαρκοζί έφυγε από τη φυλακή σχεδόν μία ώρα μετά την ανακοίνωση της αποφυλάκισής του. Συνοδευόμενος από μεγάλη αστυνομική συνοδεία, επέστρεψε στο σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Ο Σαρκοζί άκουσε την απόφαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σε ειδική αίθουσα και δεν είχε δικαίωμα να σχολιάσει τα επιχειρήματα του δικαστηρίου. O ίδιος είπε μόνο στους δικαστές «σας ευχαριστώ».

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο, ενώ ο δικηγόρος του, θα προετοιμάσει την έφεση του.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχε κίνδυνος απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων, πίεσης ή συμπαιγνίας», καθιστώντας «τη συνέχιση της κράτησης μη δικαιολογημένη» ωστόσο, θα υπόκειται σε ορισμένους αυστηρούς όρους.

Ο Νικολά Σαρκοζί απαγορεύεται να έρθει σε επαφή με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση Καντάφι, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Δικαιοσύνης, το δικαστήριο απαγορεύει στο Σαρκοζί να έρθει σε επαφή με τον νυν Υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράρ Νταρμανάν, που τον επισκέφτηκε στο κελί του πριν μια εβδομάδα και θεωρείται από το δικαστικό σώμα, ως ύψιστη περιφρόνηση εναντίον της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Δεν θα φοράει βραχιολάκι, καθώς θα φρουρείται. Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει την 20ημερη παραμονή του στη φυλακή ως «πολύ σκληρή» και «εφιάλτη».

Ο Σαρκοζί κρατείτο μέχρι τώρα σε απομόνωση για δική του ασφάλεια, σε ένα ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων, με δικό του ντους και τουαλέτα. Δύο σωματοφύλακες καταλαμβάνουν ένα γειτονικό κελί για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά του.

