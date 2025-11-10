Μετά από 20 ημέρες εγκλεισμού στις φυλακές Λα Σαντέ, ο Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα και να τεθεί σε κατ οίκον περιορισμό, με «βραχιολάκι.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης για το αίτημα αποφυλάκισής του σήμερα σε δικαστήριο του Παρισιού, η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί στις 14.30 ώρα Ελλάδας.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - ο οποίος συμμετείχε στην ακρόαση μέσω τηλεδιάσκεψης από το κελί του - δήλωσε πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», είπε ο 70χρονος Σαρκοζί, προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

Ο Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να αποφυλακιστεί βάσει του άρθρου 144 του γαλλικού ποινικού κώδικα: η αποφυλάκιση θα πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα εν αναμονή της έφεσης, ενώ η κράτηση παραμένει η εξαίρεση ( για παράδειγμα για όσους θεωρούνται επικίνδυνοι ή κινδυνεύουν να διαφύγουν σε άλλη χώρα ή για την προστασία αποδεικτικών στοιχείων ή την αποτροπή πίεσης σε μάρτυρες).

