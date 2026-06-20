Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην τελική ευθεία του Λίσι στον ΠΑΟΚ - Αύριο στη Θεσσαλονίκη

Ο Ιταλός θα είναι αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ και -εφόσον- όλα πάνε καλά να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Λίσι

Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να έχει τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Λίσι εφόσον όλα πάνε καλά, που αυτό δείχνουν όλα, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ξεκινήσει πλέον τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Ιταλού έγινε γνωστό από χθες, λίγο αργότερα από τις πρώτες πληροφορίες που ανέφεραν ότι τελικά η επιλογή του Πούσιτς δεν προχωρά με τον ΠΑΟΚ να έχει στραφει σε άλλη επιλογή.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark

Απόρρητο