Στην τελική ευθεία του Λίσι στον ΠΑΟΚ - Αύριο στη Θεσσαλονίκη

Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να έχει τις τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Λίσι εφόσον όλα πάνε καλά, που αυτό δείχνουν όλα, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ξεκινήσει πλέον τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Ιταλού έγινε γνωστό από χθες, λίγο αργότερα από τις πρώτες πληροφορίες που ανέφεραν ότι τελικά η επιλογή του Πούσιτς δεν προχωρά με τον ΠΑΟΚ να έχει στραφει σε άλλη επιλογή.

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