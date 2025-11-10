Την πρόωρη αποφυλάκιση του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί ενέκρινε το εφετείο του Παρισιού σήμερα, Δευτέρα έπειτα από το αίτημα που είχε καταθέσει ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας μετά από 20 ημέρες εγκλεισμού στις φυλακές Λα Σαντέ στο Παρίσι. Σύμφωνα με το δικαστήριο θα τεθεί υπό αυστηρή «δικαστική επιτήρηση», εν αναμονή της έφεσής του.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχε κίνδυνος απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων, πίεσης ή συμπαιγνίας», καθιστώντας «τη συνέχιση της κράτησης μη δικαιολογημένη» ωστόσο, θα υπόκειται σε ορισμένους αυστηρούς όρους. Συγκεκριμένα, θα απαγορευτεί στον πρώην πρόεδρο να συνομιλεί με οποιοδήποτε υπουργό της δικαιοσύνης και με άλλους κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση της Λιβύης ενώ επίσης του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, σύμφωνα με το France Info.

Η αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα.

Νωρίτερα, ο γενικός εισαγγελέας Νταμιέν Μπρινέ, αιτήθηκε την αποφυλάκιση του Σαρκοζί ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου.

Ο δικηγόρος του Κριστόφ Ινγκρέιν σχολιάζοντας πολύ σύντομα στην ετυμηγορία, ανέφερε ότι η σημερινή απόφαση ήταν μόνο το πρώτο βήμα και ότι «το επόμενο βήμα είναι η δίκη της έφεσης». «Η δουλειά μας τώρα, για τον Νικολά Σαρκοζί και για εμάς, είναι να προετοιμαστούμε για την ακρόαση της έφεσης», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της ακρόασης για το αίτημα αποφυλάκισής του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού ο Σαρκοζί ο οποίος συμμετείχε στην ακρόαση μέσω τηλεδιάσκεψης από το κελί του υποστήριξε ότι πάντα πληρούσε όλες τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης.

«Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βίωνα τη φυλακή στα 70 μου. Αυτή η δοκιμασία μου επιβλήθηκε και την έζησα. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο», είπε.

Ο Σαρκοζί απέτισε επίσης φόρο τιμής στο προσωπικό των φυλακών, το οποίο, όπως είπε, τον βοήθησαν να ξεπεράσει «αυτόν τον εφιάλτη».

Νωρίτερα ο έτερος δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, καθισμένος δίπλα του στην αίθουσα που γινόταν η τηλεδιάσκεψη στη φυλακή, δήλωσε: «Η απομόνωση ήταν πολύ δύσκολη γι' αυτόν». «Είναι ένας δυνατός, στιβαρός και θαρραλέος άνθρωπος και αυτή η κράτηση του έχει προκαλέσει μεγάλα βάσανα».

Ο Σαρκοζί κρατείτο μέχρι τώρα σε απομόνωση για δική του ασφάλεια, σε ένα ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων, με δικό του ντους και τουαλέτα. Δύο σωματοφύλακες καταλαμβάνουν ένα γειτονικό κελί για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά του.

Το γαλλικό εβδομαδιαίο περιοδικό Le Point ανέφερε ότι στη φυλακή έτρωγε μόνο γιαούρτι αφού φοβόταν ότι μπορεί να του είχαν φτύσει πάνω σε οποιοδήποτε φαγητό. Αν και του δόθηκε η δυνατότητα να μαγειρεύει μόνος του, εκείνος αρνήθηκε, ανέφερε το περιοδικό, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Η σύζυγος του Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, και δύο από τους γιους του, παρευρέθηκαν στην ακρόαση στο δικαστήριο του Παρισιού.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η αποφυλάκιση αποτελεί τον γενικό κανόνα εν αναμονή της έφεσης, ενώ η κράτηση παραμένει η εξαίρεση.

Ο Σαρκοζί εκτίει ποινή φυλάκισης πέντε ετών για εγκληματική συνωμοσία σε σχέδιο χρηματοδότησης της επιτυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη.

Πηγή: skai.gr

