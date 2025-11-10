Νετανιάχου: Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, όσοι επιδιώκουν να μας βλάψουν επανεξοπλίζονται

Ο πόλεμος «δεν έχει τελειώσει», διεμήνυσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του στην Κνεσέτ. «Όσοι επιδιώκουν να μας βλάψουν επανεξοπλίζονται. Δεν εγκατέλειψαν τον στόχο τους να μας καταστρέψουν».

Η Χαμάς «θα αφοπλιστεί», υποσχέθηκε. «Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Είτε θα συμβεί με τον εύκολο τρόπο, είτε με τον δύσκολο. Αλλά θα συμβεί».

Ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ προσεγγίζει χώρες της περιοχής περισσότερο από ποτέ, και δεσμεύθηκε ότι η κοινή γνώμη θα ακούσει περισσότερα γι' αυτό.

Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να επιβάλει τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και τον Λίβανο «με σιδερένια γροθιά», πρόσθεσε στην ολομέλεια της Κνεσέτ, προσθέτοντας «φυσικά, μόνο για όσο υπάρχουν».

«Μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει κάθε μέρα στον Λίβανο» ανέφερε, για τις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς και η επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Γάζα «μαζί με την προσθήκη διπλωματικής πίεσης για την απομόνωση της Χαμάς που ασκήθηκε από τις ΗΠΑ, αυτή η συνδυασμένη πίεση μας επέτρεψε να φέρουμε πίσω όλους τους ζωντανούς ομήρους και τη συντριπτική πλειονότητα των πεσόντων ομήρων».

«Αποτρέψαμε μια σοβαρή παράδοση» μη ενδίδοντας στις εγχώριες και διεθνείς πιέσεις, υποστήριξε ο Νετανιάχου, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι πίεσε για μια συμφωνία που θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση με τη Χαμάς. «Αν το κάναμε με τον δικό σας τρόπο, [οι όμηροι] δεν θα είχαν επιστρέψει, αλλά χειρότερα από αυτό, η Χαμάς θα προετοιμαζόταν για τις επόμενες απαγωγές», δήλωσε στην αντιπολίτευση.

Το Ισραήλ «είναι αποφασισμένο να φέρει πίσω τους τέσσερις δολοφονημένους ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα», υποσχέθηκε, κατονομάζοντας τους τρεις Ισραηλινούς αλλά όχι τον δολοφονημένο Ταϊλανδό πολίτη.

Πηγή: skai.gr

