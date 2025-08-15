Από το κόκκινο χαλί στο «Θηρίο»: Το χρονικό της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν

Η σύνοδος κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ξεκίνησε με μια σκηνοθετημένη τελετουργία, ο καθένας κατέβηκε από το δικό του αεροσκάφος, αντάλλαξαν μια θερμή χειραψία στο κόκκινο χαλί, φιλικά χτυπήματα στον ώμο, και μια στρατιωτική επίδειξη στον ουρανό.

Trump just flew a B-2 stealth bomber over Putin’s head…



Absolutely incredible. pic.twitter.com/2bsnssRv9f August 15, 2025

Στη συνέχεια, το σενάριο άλλαξε.

Ο Πούτιν γλίστρησε στο πίσω κάθισμα της προεδρικής λιμουζίνας «The Beast» μαζί με τον Τραμπ, όπου οι δύο άνδρες είχαν την πρώτη τους ουσιαστική δια ζώσης συνομιλία μετά από έξι χρόνια, μόνοι τους, μακριά από συνεργάτες, αξιωματούχους και τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας.

Putin got a rare ride in “The Beast” — the US president’s bomb-proof limo. Only Macron and Abe had that honor in Trump’s first term.



Wanted by the ICC for war crimes, he rode with Trump for ten minutes before talks began. pic.twitter.com/2kY9rlZerg — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 15, 2025

Η σύντομη διαδρομή από το κόκκινο χαλί έως την αίθουσα της συνόδου στην Joint Base Elmendorf-Richardson, μια στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ, διήρκεσε λιγότερο από 10 λεπτά. Ωστόσο, έδωσε στους δύο ηγέτες την ευκαιρία για την πιο ιδιωτική συνομιλία τους σε μια συνάντηση που παρακολουθεί και αναλύει με έντονο ενδιαφέρον ολόκληρος ο πλανήτης., σημειώνει το Bloomberg.

Παρέμενε ασαφές αν η κοινή τους μετακίνηση ήταν προγραμματισμένη ή μια αυτοσχέδια κίνηση της τελευταίας στιγμής. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, πάνω σε ένα βάθρο, Τραμπ και Πούτιν πόζαραν για φωτογραφίες, ενώ οι δημοσιογράφοι φώναζαν ερωτήσεις. Κάποιος ρώτησε τον Ρώσο πρόεδρο αν «θα συνεχίσει να σκοτώνει αμάχους», αλλά εκείνος έδειξε το αυτί του και κούνησε το κεφάλι, υποδηλώνοντας ότι δεν άκουσε.

Ο Τραμπ στη συνέχεια έδωσε το σήμα να λήξει η στιγμή με τους φωτογράφους και κάλεσε τον Πούτιν να τον ακολουθήσει προς το όχημα. Ο Ρώσος ηγέτης απαθανατίστηκε από τις κάμερες να χαμογελά μέσα από το παράθυρο καθώς η λιμουζίνα απομακρυνόταν.

Η ρωσική προεδρική λιμουζίνα παρέμενε σταθμευμένη κοντά.

Η αίθουσα των συνομιλιών είχε μπλε τοίχους και ήταν διακοσμημένη με αμερικανικές και ρωσικές σημαίες. Δίπλα στον Τραμπ κάθονταν ένας διερμηνέας, ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ. Δίπλα στον Πούτιν, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.



