«Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;» - Η αντίδραση Πούτιν σε ερώτηση δημοσιογράφου

Σε ερώτηση αν θα «σταματήσει να σκοτώνει αμάχους», ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία, υποδηλώνοντας ότι δεν άκουσε

Πούτιν

Αμέσως μετά τη χειραψία τους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκαν στο κόκκινο χαλί για την καθιερωμένη φωτογραφία, ενώ οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων έπεφταν βροχή.

Σε ερώτηση αν θα «σταματήσει να σκοτώνει αμάχους», ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία, υποδηλώνοντας ότι δεν άκουσε, χωρίς να απαντήσει.

