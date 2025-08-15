«Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;» - Η αντίδραση Πούτιν σε ερώτηση δημοσιογράφου

Αμέσως μετά τη χειραψία τους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκαν στο κόκκινο χαλί για την καθιερωμένη φωτογραφία, ενώ οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων έπεφταν βροχή.

Σε ερώτηση αν θα «σταματήσει να σκοτώνει αμάχους», ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία, υποδηλώνοντας ότι δεν άκουσε, χωρίς να απαντήσει.

Reporter: President Putin, will you stop killing civilians?



Putin: (He could not hear) pic.twitter.com/iavRPo4OyK — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Πηγή: skai.gr

