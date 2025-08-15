Αλάσκα: Με συνεργάτες οι συνάντηση Τραμπ- Πούτιν

Οι Ρούμπιο και Γουίτκοφ θα συμμετάσχουν τελικά στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, στη σύνοδο στην Αλάσκα.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη συνάντησή του την Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Στο γεύμα που θα ακολουθήσει τη συνάντηση θα παρευρεθούν επίσης ο Ρούμπιο, ο Γουίτκοφ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η προσωπάρχης του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς.

