Ιαπωνία: 80 χρόνια από την ήττα στον Β' ΠΠ- «Βαθιά λύπη» εκφράζει ο Ναρουχίτο

Δεκάδες χιλιάδες Ιάπωνες επισκέφθηκαν σήμερα το αμφιλεγόμενο μνημείο πολέμου Γιασουκούνι στο Τόκιο για να τιμήσουν την 80ή επέτειο από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ πολύ κοντά από εκείνο το σημείο, σε μια άλλη εκδήλωση, ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για αυτό το κομμάτι της ιστορίας.

Το σιντοϊστικό ιερό Γιασουκούνι, στο κέντρο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, είναι μνημείο αφιερωμένο σε όλους ανεξαιρέτως τους νεκρούς των πολέμων στην Ιαπωνία - 2,5 εκατομμύρια στρατιώτες που σκοτώθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα - συμπεριλαμβανομένων καταδικασμένων εγκληματιών πολέμου.

Για αυτόν τον λόγο, οι επισκέψεις Ιαπώνων αξιωματούχων προκαλούν τακτικά οργή σε χώρες που υπέφεραν από τις στρατιωτικές θηριωδίες των Ιαπώνων, ιδιαίτερα την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Ο τελευταίος Ιάπωνας ηγέτης που επισκέφθηκε το μνημείο αυτό που έχει ανεγερθεί προς τιμήν των νεκρών του πολέμου, περιλαμβανομένων αυτών που καταδικάσθηκαν για εγκλήματα πολέμου από συμμαχικό δικαστήριο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ο Σίνζο Άμπε το 2013.

Φέτος, ο υπουργός Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι, πιθανός υποψήφιος για το πρωθυπουργικό αξίωμα, μετέβη στο μνημείο, όπως κάνει κάθε 15 Αυγούστου, αλλά για πρώτη φορά ως μέλος της κυβέρνησης. Λίγες εκατοντάδες μέτρα από το ιερό, ο αυτοκράτορας δήλωσε ότι νιώθει «ένα βαθύ και διαρκές αίσθημα θλίψης» σε μια επίσημη ομιλία που εκφώνησε μαζί με την αυτοκράτειρα Μασάκο.

«Οι σκέψεις μου είναι με τους πολλούς ανθρώπους που έχασαν τις πολύτιμες ζωές τους στον τελευταίο πόλεμο και με τις πενθούντες οικογένειές τους», δήλωσε ο 65χρονος αυτοκράτορας. «Σκεπτόμενος το παρελθόν μας και έχοντας κατά νου τα συναισθήματα βαθιάς λύπης, ελπίζω ειλικρινά ότι οι καταστροφές του πολέμου δεν θα επαναληφθούν ποτέ».

Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε «να διατηρήσει τις οδυνηρές αναμνήσεις του πολέμου... να τις μεταδώσει από γενιά σε γενιά και να επιδιώξει δράσεις για διαρκή ειρήνη».

Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο, η Μασάκο και η κόρη τους, πριγκίπισσα Άικο, έχουν προγραμματίσει να επισκεφθούν το Ναγκασάκι τον Σεπτέμβριο για να συναντήσουν τους επιζώντες της καταστροφικής ατομικής βομβιστικής επίθεσης του Αυγούστου 1945 και να τιμήσουν τους νεκρούς του πολέμου.

Η Κίνα και η Νότια Κορέα έχουν επικρίνει προηγούμενες επισκέψεις Ιαπώνων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, οι οποίες, όπως λένε, παραβλέπουν τις πολεμικές ενέργειες του Τόκιο και βλάπτουν τους διπλωματικούς δεσμούς.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δεν σχολίασε άμεσα τις επισκέψεις στο Γιασουκούνι, αλλά δήλωσε: «Μόνο αντιμετωπίζοντας την ιστορία μπορεί κανείς να κερδίσει σεβασμό. Μόνο μαθαίνοντας από την ιστορία μπορεί κανείς να χαράξει ένα καλύτερο μέλλον. Μόνο θυμούμενοι το παρελθόν μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη των ίδιων λαθών. Καλούμε την Ιαπωνία να κάνει τη σωστή επιλογή».

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ιαπωνία με ανακοίνωσή της επέκρινε τους Ιάπωνες πολιτικούς που επισκέφτηκαν το μνημείο, λέγοντας ότι η επίσκεψη αντανακλά τη «λανθασμένη» στάση της Ιαπωνίας απέναντι στην ιστορία της επιθετικότητάς της.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξέφρασε «βαθιά απογοήτευση και λύπη» για την επίσκεψη Ιαπώνων αξιωματούχων στο μνημείο και δήλωσε ότι οι μελλοντικές σχέσεις πρέπει να οικοδομηθούν με βάση την επίδειξη μεταμέλειας από την Ιαπωνία για τα λάθη του παρελθόντος, ανακοίνωσε το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, αναμένετα να επισκεφθεί την Ιαπωνία στις 23-24 Αυγούστου και να έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα.

