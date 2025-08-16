Λογαριασμός
Προκλητική Ζαχάροβα: «Τρελάθηκαν» τα δυτικά ΜΜΕ με το κόκκινο χαλί που στρώθηκε στον Πούτιν

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε τα δυτικά ΜΜΕ ότι βρίσκονται στα πρόθυρα απόλυτης τρέλας για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Ζαχάροβα

Με μια προκλητική τοποθέτηση στο Telegram, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ότι βρίσκονται σε «κατάσταση παραφροσύνης» που «αγγίζει τα όρια της απόλυτης τρέλας» με αφορμή τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ζαχάροβα υπενθύμισε πως εδώ και τρία χρόνια τα ίδια μέσα μιλούν για την απομόνωση της Ρωσίας, ωστόσο τώρα, με φόντο την τελετουργική συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα, η στάση τους έχει αλλάξει δραματικά.
 

