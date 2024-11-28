Απέρριψαν για τρίτη φορά το αίτημα του Diddy για αποφυλάκιση με εγγύηση

Για τρίτη φορά απορρίφθηκε από τις δικαστικές αρχές των ΗΠΑ, το αίτημα του Sean Diddy Combs για αποφυλάκιση με εγγύηση με τον «ιμπρεσάριο της χιπ-χοπ να παραμένει έτσι στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σύμφωνα με την οποία κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις, τράφικινγκ και εκβιασμούς.

Η απόφαση του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Arun Subramanian τάχθηκε είναι σύμφωνη με αυτή των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Combs ότι προσπάθησε να επηρεάσει πιθανούς μάρτυρες και να αποφύγει τα συστήματα παρακολούθησης ακόμη και όταν ήταν φυλακισμένος στο Metropolitan Detention Centre στο Μπρούκλιν, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί και να τον αφήσει ελεύθερο πριν από τη δίκη, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο.

Ο Subramanian συνόψισε ότι υπάρχουν «επαρκείς αποδείξεις για την τάση του Κομπς στη βία», επικαλούμενος το βίντεο του 2016, που πρόσφατα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο και αποτυπώνει τον άλλοτε μεγαλοεπιχειρηματία και κορυφαίο καλλιτέχνη να επιτίθεται στην τότε κοπέλα του Κασάντρα Βεντούρα σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες.

Επιπρόσθετα επεσήμανε τον «σοβαρό κίνδυνο» ο Diddy να επηρεάσει προς το συμφέρον του, μάρτυρες.

Σε ακρόαση στο δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή, οι δικηγόροι του Combs υποστήριξαν ότι το προτεινόμενο πακέτο εγγύησης είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο αυστηρό για τον πελάτη τους από το να παραμείνει τη φυλακή του Μπρούκλιν.

Σε ένα υπόμνημα που στάλθηκε στο δικαστήριο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι του, προτείνουν να μείνει σε ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο Upper East Side του Μανχάταν, υπό την επίβλεψη πολλών φρουρών ασφαλείας ιδιωτικής εταιρείας.

Επιπλέον, ο Diddy θα παρακολουθείται από κάμερες παρακολούθησης και δε θα έχει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο χωρίς άδεια.

Η υπεράσπιση αρχικά πρότεινε ο ράπερ να μείνει σε μια κατοικία στο Star Island του Μαϊάμι, η οποία θα είχε πρόσβαση σε μια αποβάθρα αλλά όχι σε σκάφος, είπαν οι δικηγόροι.

Στην ακρόαση της Παρασκευής, η εισαγγελέας Κρίστι Σλάβικ υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τον κατηγορούμενος ως προς το ότι θα επιδείξει συμμόρφωση με τις δικαστικές εντολές.

Επιπλέον, σε αυτή τη φάση υπάρχουν ακόμη περισσότερες κατηγορίες σε βάρους του

«Ο κατηγορούμενος απλά δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος», είπε και τόνισε ότι «δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τους όρους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.