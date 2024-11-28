Περισσότεροι από 200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους τζιχαντιστές και στρατιώτες του συριακού καθεστώτος, σκοτώθηκαν στις μάχες που διεξάγονται από την Τετάρτη στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Μεταξύ των θυμάτων είναι και 20 άμαχοι.

Ο απολογισμός «ανέρχεται σε 182 (μαχητές) νεκρούς, εκ των οποίων οι 102 ήταν μέλη της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ» (HTS, πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία), ανέφερε το Παρατηρητήριο. Στις μάχες σκοτώθηκαν επίσης 19 μέλη οργανώσεων που συνεργάζονται με την HTS και 61 μέλη των δυνάμεων του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Από τους αμάχους, 19 σκοτώθηκαν σήμερα από πλήγματα της ρωσικής αεροπορίας, συμμάχου της Δαμασκού. Άλλος ένας σκοτώθηκε χθες Τετάρτη σε βομβαρδισμό του συριακού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

