Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να αντιτάξουν μια «σθεναρή απάντηση» στον «εκβιασμό» του ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος απείλησε πριν από λίγες ώρες να πλήξει το Κίεβο με τον νέο υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ. «Κάθε εκβιασμός της Ρωσίας πρέπει να λάβει σθεναρή απάντηση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Εκτίμησε πως στόχος του Πούτιν είναι να διαταράξει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ιδίως του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου. Επιπροσθέτως, ο Πούτιν θέλει να εμποδίσει άλλους που επιδιώκουν τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Μπορεί να συνεχίσει να απειλεί με τον (πύραυλο) Ορέσνικ, μόνο και μόνο για να αποτρέψει τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ, οι οποίες είναι βέβαιο πως θα γίνουν μετά την ορκωμοσία του. Ο Πούτιν θέλει να κλιμακώσει την κατάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε οι προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να αποτύχουν. Ώστε να μην καταφέρει να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

