Sean «Diddy» Combs: Η δίκη του ορίστηκε για τις 5 Μαΐου του 2025

Η δίκη του Sean «Diddy» Combs για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλες κατηγορίες έχει οριστεί για τις 5 Μαΐου 2025, όπως αποφάσισε ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν σε προδικαστική ακρόαση χθες, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ. Η ημερομηνία είναι σε συμφωνία με τα αιτήματα της ομάδας του Κομπς για δίκη τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας της ραπ, βρίσκεται στη φυλακή από τις 16 Σεπτεμβρίου, όταν συνελήφθη στη Νέα Υόρκη με τις κατηγορίες του εκβιασμού, της σεξουαλικής διακίνησης με τη βία και μεταφοράς με σκοπό την πορνεία. Ο Αμερικανός ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός Σον Κομπς, γνωστός και με τα καλλιτεχνικά του ονόματα Diddy, P. Diddy, Puffy, Puff Daddy, Love και Brother Love, έχει δηλώσει αθώος.

Ο «Diddy» εμφανίστηκε πρώτη φορά στο δικαστήριο χθες μετά τη σύλληψή του. Σύμφωνα με αναφορές, η μητέρα του Τζάνις Κομπς εθεάθη στο δικαστικό μέγαρο με τα παιδιά του ράπερ.

Η νομική ομάδα του Κομπς κατέθεσε πρόταση την Τετάρτη για προκαταρκτική έρευνα κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση ότι ενορχήστρωσε μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης σε συνεννόηση με τα ΜΜΕ για να υπονομεύσει μια δίκαιη δίκη.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, στο οποίο είχε πρόσβαση το Variety, ο δικηγόρος του Κομπς ισχυρίζεται ότι υπήρξαν πολυάριθμες προσπάθειες στο «κυβερνητικό σχέδιο» να υπονομευθεί το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη. Στο λεπτομερές έγγραφο, ζητείται να εξεταστούν τα κατάλληλα ένδικα μέσα- συμπεριλαμβανομένων του αποκλεισμού μαρτύρων ή της απόρριψης όλων των κατηγοριών στο κατηγορητήριό του.

Επιπλέον, επισημαίνονται τέσσερις διαφορετικές τακτικές κυβερνητικής ανάρμοστης συμπεριφοράς, με πιο κραυγαλέα τη διαρροή από το CNN του βίντεο στο οποίο ο Κομπς εμφανίζεται να επιτίθεται στην πρώην φίλη του Κάσι Βεντούρα το 2016. Οι δικηγόροι του αναφέρουν ότι ούτε η Βεντούρα ούτε τρίτο μέρος ήταν πιθανές πηγές της διαρροής. Έτσι, δείχνουν την κυβέρνηση ως τον πιο πιθανό ένοχο δεδομένης της χρονικής στιγμής κυκλοφορίας του βίντεο.

Η νομική ομάδα του υποστηρίζει ότι πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ υπονόμευαν τον ιδρυτή της «Bad Boy Records» με αποτέλεσμα τις κατηγορίες εναντίον του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

