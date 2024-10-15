Ο Sean «Diddy» Combs ήρθε αντιμέτωπος με 6 νέες αγωγές σεξουαλικής κακοποίησης τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένης μιας που κατηγορεί τον ράπερ για επίθεση σε ανήλικο. Όπως αναφέρει το BBC, οι αγωγές κατατέθηκαν ένα μήνα αφότου ο Sean Combs κατηγορήθηκε ποινικά για αυτό που οι εισαγγελείς περιγράφουν ως «ένα μακροχρόνιο σύστημα εμπορίας σεξουαλικών αγαθών και εκβιασμού».

Ο ράπερ έχει αρνηθεί αδικήματα σε άλλες αστικές υποθέσεις εναντίον του και δήλωσε αθώος στην ποινική του υπόθεση. Τουλάχιστον έξι αγωγές κατατέθηκαν εναντίον του μεγιστάνα της hip-hop σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Όλα κατατέθηκαν ανώνυμα – δύο από γυναίκες που ταυτοποιήθηκαν ως Jane Does και τέσσερις από άνδρες που ταυτοποιήθηκαν ως John Does. Ένας από αυτούς κατηγορεί τον Puff Daddy για σεξουαλική κακοποίηση σε πάρτι του το 1998, όταν το θύμα ήταν μόλις 16 ετών.

Διάφοροι διάσημοι «τρέμουν» για το τι μπορεί να αποκαλυφθεί για αυτούς, από βίντεο ή μαρτυρίες. Άλλοι πιθανώς να έχουν υπάρξει θύματα.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σχετικά με το πώς να μπει στη μουσική βιομηχανία. Ο Diddy φημίζεται για τη χλιδάτη ζωή που έταζε σε ανερχόμενους καλλιτέχνες, ακόμη και ανήλικους, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι έπαιρνε ως αντάλλαγμα.

Συνολικά, περισσότερα από 100 φερόμενα θύματα πιστεύεται ότι βρίσκονται τώρα στη διαδικασία λήψης νομικών μέτρων κατά του Sean «Diddy» Combs μετά τη σύλληψή του για σεξουαλική διακίνηση τον περασμένο μήνα.

Απαντώντας σε προηγούμενους ισχυρισμούς, η δικηγόρος του είπε ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε άδικο ισχυρισμό σε ένα απερίσκεπτο τσίρκο των μέσων ενημέρωσης».

«Τούτου λεχθέντος, ο κ. Combs αρνείται κατηγορηματικά και αναγνωρίζει ως ψευδή και δυσφημιστικό οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι κακοποίησε σεξουαλικά οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων», πρόσθεσε η δικηγόρος, Erica Wolf, σε δήλωσή της.

Και πρόσθεσε: «Ανυπομονεί να αποδείξει την αθωότητά του και να δικαιωθεί στο δικαστήριο εάν και όταν υποβληθούν και επιδοθούν αξιώσεις, όπου η αλήθεια θα αποδειχθεί με βάση στοιχεία και όχι εικασίες».

Ο 54χρονος Diddy είχε δηλώσει προηγουμένως αθώος σε κατηγορίες για εκβιασμό και σεξουαλική διακίνηση.

Ο χαμός γύρω από το όνομά του ξεκίνησε από πέρσι, όταν η πρώην σύζυγός του κατέθεσε μήνυση για ξυλοδαρμό και σεξουαλική κακοποίηση κατά του, «ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου» με αποτέλεσμα πολλά ακόμη θύματά του να καταθέτουν μηνύσεις με τις ίδιες κατηγορίες για τον ράπερ.

