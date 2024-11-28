Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναθεωρήσει το σχέδιό του να επιβάλει δασμούς στο Μεξικό και τον Καναδά, λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε «χαλάσει» τις σχέσεις με στενούς συμμάχους.

«Ελπίζω να το ξανασκεφτεί. Νομίζω ότι είναι αντιπαραγωγικό να το κάνει αυτό», είπε σε δημοσιογράφους στο Ναντάκετ.

«Έχουμε μια ασυνήθιστη κατάσταση στην Αμερική, είμαστε περιστοιχισμένοι από τον Ειρηνικό Ωκεανό, τον Ατλαντικό Ωκεανό και δύο συμμάχους: το Μεξικό και τον Καναδά. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να καταστρέφουμε αυτές τις σχέσεις».

Τη Δευτέρα ο Τραμπ δήλωσε πως θα επιβάλει δασμούς στον Καναδά και το Μεξικό εωσότου λάβουν αυστηρότερα μέτρα για το εμπόριο ναρκωτικών και τους μετανάστες που διασχίζουν τα σύνορα, μια κίνηση που θα μπορούσε να παραβιάσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικό-Καναδά.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είπε σήμερα ότι δεν συζήτησε συγκεκριμένα το θέμα των δασμών σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τραμπ χθες, προσθέτοντας πως οι δυο τους συμφώνησαν ότι θα υπάρξουν καλές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ είπε ότι η Σέινμπαουμ «συμφώνησε να σταματήσει τη μετανάστευση μέσω του Μεξικού και προς τις ΗΠΑ, κλείνοντας στην ουσία τα Νότια Σύνορά μας».

Εντούτοις, η πρόεδρος του Μεξικού ανέφερε πως παρουσίασε μία στρατηγική που «εστιάζει» στους μετανάστες προτού φθάσουν στα αμερικανικά σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

