Απάντηση της Wagner στον Πούτιν: «Έκανες την λάθος επιλογή, δεν παραδινόμαστε» - Τανκς στο κέντρο της Μόσχας

Με ένα μήνυμα στο κανάλι της στο Telegram , οι μισθοφόροι τη Wagner απάντησαν στο κάλεσμα του Πούτιν «να αφήσουν τις εγκληματικές τους ενέργειες» και στην προειδοποίησή του ότι ότι «όσοι οργάνωσαν την ένοπλη εξέγερση θα λογοδοτήσουν».

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε καλέσει τους μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης να εγκαταλείψουν τον αρχηγό τους Πριγκόζιν και να τον παραδώσουν στις ρωσικές αρχές.

«Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο» αναφέρει η παραστρατιωτική οργάνωση του Πριγκόζιν .

Wagner PMC Telegram channel: "Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl

Ο ίδιος ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν παρά τις εντολές του Πούτιν.

Σε διάγγελμά του σήμερα το πρωί, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος από μέσα» και υπογράμμισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού.

Την ίδια ώρα, ο Πριγκόζιν με 25.000 άνδρες έχει θέσει υπό τον έλεγχο του το αρχηγείο στρατού και το αεροδρόμιο στο Ροστόφ, όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ και κατευθύνεται στη Μόσχα.

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την περιοχή της.

Security measures have been stepped up in #Moscow.



"Security measures have been strengthened in Moscow, all the most important facilities, state authorities and transport infrastructure facilities have been taken under enhanced protection," state-owned news agency TASS reports,… pic.twitter.com/9L732ahN56