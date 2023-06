Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο - Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα από αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε περιοχές της χώρας στοχοθετήθηκαν από πυραύλους και ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν όταν επλήγη ουρανοξύστης στην πρωτεύουσα Κίεβο.

«Αυτό είναι το στυλ των τρομοκρατών. Το στυλ της Ρωσίας», αναφέρει σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Σέρχιι Πόπκο δήλωσε ότι η ζημιά προκλήθηκε από θραύσματα πυραύλου που καταρρίφθηκε και ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πάνω από 20 πυραύλους στην πρωτεύουσα.

Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έψαχναν στα συντρίμμια, ενώ οπή ήταν ορατή στην μία πλευρά του κτιρίου.

#BREAKING #UkraineWarNews #ukrainecounteroffensive The Russian Armed Forces launched an attack on Kiev. pic.twitter.com/AEkyIrV9cT