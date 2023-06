Διάγγελμα για τα έκτακτα γεγονότα στη Ρωσία, μετά την στάση του Πριγκόζιν και την κατάληψη στρατιωτικών αρχηγείων και άλλων εγκαταστάσεων από τις δυνάμεις της Wagner – έκανε ο Βλαντιμίρ Πουτιν.

Χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα τον επικεφαλής της Wagner, στο μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Πούτιν έκανε λόγο για «απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος από μέσα» και ότι οι υψηλές «φιλοδοξίες» ορισμένων έχουν οδηγήσει σε «εσχάτη προδοσία».

BREAKING: In a recorded address, Vladimir Putin says the Wagner group rebellion is a 'criminal adventuristic campaign' and "equivalent to armed mutiny".



He says: "It is an attempt to subvert us from inside. This is treason."



