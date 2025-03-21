Αντιπολίτευση: «Ερντογάν φοβάσαι τους δρόμους και τις πλατείες»

Γιγαντώνεται το κύμα αντιδράσεων κατά της κυβέρνησης Ερντογάν στην Τουρκία μετά τη σύλληψη του δήμαρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και συνεργατών του.

Η τουρκική αστυνομία έκανε τη νύχτα της Πέμπτης χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μετά από κάλεσμα του κόμματος CHP.

Οι διαδηλωτές προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις σήμερα Παρασκευή, οι οποίες πρόκειται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Για έξι αστυνομικούς τραυματίες στην Πόλη λόγω των επεισοδίων έκανε λόγο το υπουργείο Εσωτερικών.

Στη σκιά μεγάλων επεισοδίων στην Κωνσταντινούπολη, ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ, του κόμματος του Ιμάμογλου κάλεσε τον κόσμο στους δρόμους για να αντισταθεί στην κυβέρνηση και να συμπαρασταθεί στον δημοφιλή δήμαρχο.

«Ερντογάν εσύ φοβάσαι τους δρόμους και τις πλατείες»

«Εϊ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν! Eσύ περισσότερο από όλα φοβάσαι τις πλατείες Μήπως απόψε βλέπεις την πλατεία του Σαρατσχανέ; E! Tαγίπ Ερντογάν εσύ περισσότερο από όλα φοβάσαι τους δρόμους. Από εδώ και πέρα είμαστε στους δρόμους και στις πλατείες… Να εξακολουθείς να φοβάσαι. Δεν μπορείς να μας εκφοβίζεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του CHP όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Με ρωτούν, ᾽᾽μήπως καλείς τον λαό στους δρόμους;'' Nαι ! Ναι! Ναι!»

«Δεν θα μείνουμε στα σπίτια μας ως πεινασμένοι, φτωχοί, άνεργοι και δίχως εξασφάλιση. Αυτόν που εμείς εκλέξαμε, εσύ τον έχεις στα κρατητήρια. Εμείς ποτέ δεν θα μείνουμε μέσα στα σπίτια μας» σημείωσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen hocaları Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nı alkışlarla ve sloganlarla karşıladı



🟥 “Susma sustukça sıra sana gelecek!” pic.twitter.com/dTaLO3X6qX — Gazete Yolculuk (@gazeteyolculuk) March 20, 2025

Ακύρωσαν και το πτυχίο… καθηγήτριας

Μαζί με το πτυχίο που κατείχε επί 31 χρόνια o Ιμάμογλου, οι τουρκικές αρχές ακύρωσαν και το πτυχίο καθηγήτριας μεγάλου πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Οι φοιτητές υποστηρίζουν ένθερμα την καθηγήτριά τους.

Τα συνθήματα που ακούστηκαν την Πέμπτη ήταν «Μη σιωπήσεις, αν σιωπήσεις θα έρθει η σειρά σου».

«Kαθηγήτρια Αϊλιν έλα εδώ!

Kαθηγήτρια Αϊλιν έλα εδώ!

Ζήτω!!

Μη σιωπήσεις, μη σιωπήσεις. Αν σιωπήσεις τότε θα έρθει η σειρά σου

Μη σιωπήσεις, μη σιωπήσεις. Αν σιωπήσεις τότε θα έρθει η σειρά σου»

Ερντογάν: «Πραγματικές οι κατηγορίες κατά του Ιμάμογλου»

«Οι εμμονές και οι φιλοδοξίες τους έχουν σχεδόν αιχμαλωτίσει το μυαλό τους και έχουν χάσει τη λογική σε τέτοιο βαθμό που επιτίθενται στην αστυνομία μας και απειλούν δικαστές, εισαγγελείς και δικαστήρια» απάντησε την Πέμπτη ο Τούρκος πρόεδρος.



«Αν προσέξετε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το CHP, τα ΜΜΕ και τις άλλες δομές του δεν απαντά ποτέ στις καταγγελίες που διατυπώνει η Δικαιοσύνη για το θέμα του πτυχίου και το θέμα της διαφθοράς και της κλοπής. Αντίθετα, περιορίζουν το θέμα σε πολιτικά συνθήματα και καταφεύγουν στην ευκολία να προβοκάρουν τη βάση τους και να εξαπατούν το έθνος. Aντιθέτως το θέμα το εγκλωβίζουν σε πολιτικά συνθήματα, επιχειρούν να προκαλέσουν το δικό τους κοινό και να εξαπατήσουν τον λαό. Aς πουν πως ᾽᾽αυτό το πτυχίο το πήραμε με τον ιδρώτα μας᾽᾽. Αυτό μπορεί κάποιος να το συζητήσει με νομικούς όρους και διαδικασίες. Ας πουν πως στους δήμους δεν υπάρχει διαφθορά, αδικία, σκοτάδι, παράνομη χρηματοδότηση. Κι αυτό μπορεί να συζητηθεί. Όμως δεν το κάνουν, διότι και οι ίδιοι γνωρίζουν πως αυτές οι κατηγορίες είναι αληθινές είναι η πραγματικότητα» υποστήριξε ο Ερντογάν.



Πηγή: skai.gr

