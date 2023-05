Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν ακύρωσε την απόφαση σύλληψης του πρώην πρωθυπουργού Ιμραν Χαν - Διέταξε την αποφυλάκισή του

Η σύλληψή του προκάλεσε βίαιες διαδηλώσεις στην χώρα - Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.000 συνελήφθησαν

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν έκρινε παράνομη την επεισοδιακή σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού Ίμραν Χαν σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC News.

Το δικαστήριο διέταξε την άμεση απελευθέρωση του Ίμραν Χαν. Οι δικηγόροι του είχαν υποστηρίξει ότι η κράτησή του από το δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη ήταν παράνομη.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.000 συνελήφθησαν καθώς η σύλληψη του προκάλεσε βίαιες διαδηλώσεις στην χώρα. Μάλιστα χθες η πακιστανική κυβέρνηση ανέπτυξε τον στρατό στους δρόμους της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ και σε δύο επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της Πουντζάμπ--της πιο πολυάνθρωπης του Πακιστάν-- για να αποκατασταθεί η τάξη.

Protests and clashes on military bases increasing in Pakistan pic.twitter.com/DGLti014qV — Khaleej Mag (@KhaleejMag) May 10, 2023

Ο Χαν - ο οποίος ανατράπηκε τον Απρίλιο του 2022, αλλά παραμένει δημοφιλής και ευελπιστεί να επιστρέψει σύντομα στην εξουσία- συνελήφθη την Τρίτη, τη στιγμή που έφτανε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ όπου θα εκδικαζόταν μια υπόθεση διαφθοράς στην οποία ήταν κατηγορούμενος.

Η σύλληψη του πρώην αστέρα του κρίκετ προκάλεσε την αγανάκτηση των υποστηρικτών του κόμματός του, του Τεχρίκ-ε-Ινσάφ (Κίνημα του Πακιστάν για Δικαιοσύνη) και πυροδότησε αμέσως διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Αστυνομικοί και παραστρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων, οι υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας έχουν διακοπεί, ενώ σχολεία και γραφεία παραμένουν κλειστά σε δύο από τις τέσσερις επαρχίες της χώρας.

A huge explosion rocked Kalma street, Lahore (Pakistan) where the demonstration was held pic.twitter.com/f6KiQrbFUL — Spriter (@Spriter99880) May 10, 2023

Διαδηλωτές εισέβαλαν σε κτίρια του στρατού, λεηλάτησαν την κατοικία ενός στρατηγού στην Λαχόρη, στο ανατολικό Πακιστάν, και πυρπόλησαν δημόσια κτίρια σε άλλες περιοχές .

"Δεν έχει υπάρξει τέτοιο θέαμα τα τελευταία 75 χρόνια. Πολίτες έγιναν όμηροι μέσα στα ίδια τα αυτοκίνητά τους, ασθενείς υποχρεώθηκαν να βγουν από τα ασθενοφόρα, τα οποία στη συνέχεια πυρπολήθηκαν", είπε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ.

"Υπάρχει πραγματική εκστρατεία προπαγάνδας κατά του κόμματος Τεχρίκ-ε-Ινσάφ και επιχειρούν να μας παρουσιάσουν ως βίαιους δημιουργούς τρόμου. Το έθνος πρέπει να συνεχίσει με ειρηνικές διαδηλώσεις όπου μπορεί", αναφέρεται σε ανακοίνωση στον λογαριασμό του Κρέσι στο Twitter.

Η αστυνομία έχει συλλάβει περισσότερους από 1.650 διαδηλωτές στην γενέτειρα του Χαν, την Πουντζάμπ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός του Σώματος.

Περίπου 80 εργαζόμενοι στο κόμμα του Χαν επίσης συνελήφθησαν στην πόλη Κουέτα στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αν καταδικαστεί ο Χαν στις περισσότερες απ' αυτές τις υποθέσεις, θα απαγορεύεται να κατέχει δημόσιο αξίωμα. Βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στη χώρα τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Πηγή: Skai.gr, ΒΒC NEWS

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.