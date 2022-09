Ανοίγει για το κοινό ο τάφος της Ελισάβετ στο παρεκκλήσι του Ουίνδσορ

Η Βασίλισσα Ελισάβετ η Β’ αναπαύεται πλέον στον οικογενειακό βασιλικό τάφο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου κηδεύτηκε τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Μπάκιγχαμ, μετά και τον ενταφιασμό της σορού της βασίλισσας, στον τάφο που βρίσκεται στο παρεκκλήσι George VI Memorial τοποθετήθηκε νέα μαρμάρινη πλάκα , η οποία αναγράφει πλέον τα ονόματα της εκλιπούσης βασίλισσας, των γονέων της και του συζύγου της Φίλιππου, μαζί με τις χρονολογίες της γέννησής τους και του θανάτου τους.

This evening a Private Burial will take place in The King George VI Memorial Chapel at Windsor.



The Queen will be Laid to Rest with her late husband The Duke of Edinburgh, alongside her father King George VI, mother Queen Elizabeth The Queen Mother and sister Princess Margaret. pic.twitter.com/pwwZeKs02C