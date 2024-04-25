Λογαριασμός
kataggelies@skai.gr: Χωρίς ρεύμα από τα ξημερώματα και με τη μητέρα της με οξυγόνο 

Σε επικοινωνία δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ με τον ΔΕΔΔΗΕ (16:10), για να πάρει τη θέση του Διαχειριστή, η εκπρόσωπός του απλώς ζήτησε από την καταγγέλλουσα να καλέσει και πάλι

Διακοπή ρεύματος

Κραυγή αγωνίας για μια γυναίκα (τα στοιχεία της στη διάθεση του ΣΚΑΪ) η κατοικία της οποίας στα Κάτω Πατήσια έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση από τη 1 τα ξημερώματα.

Παρά τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματά της στον ΔΕΔΔΗΕ, η γυναίκα καταγγέλλει ότι ουδείς έχει έρθει για να αποκαταστήσει τη βλάβη, παρότι η μητέρα της χρησιμοποιεί οξυγόνο, και ο πατέρας της είναι άρρωστος. 



Σε επικοινωνία δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ με τον ΔΕΔΔΗΕ (16:10), για να πάρει τη θέση του Διαχειριστή ως όφειλε, η εκπρόσωπός του απλώς ζήτησε από την καταγγέλλουσα να καλέσει και πάλι χωρίς να δώσει τουλάχιστον κάποια διαβεβαίωση για ανθρωπιστικούς λόγους, αγνοώντας το γεγονός ότι η ίδια έχει τηλεφωνήσει επανειλημμένα για την επιδιόρθωση του προβλήματος, και γι’ αυτό κατέφυγε στην καταγγελία.
