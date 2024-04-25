kataggelies@skai.gr: Χωρίς ρεύμα από τα ξημερώματα και με τη μητέρα της με οξυγόνο 

Κραυγή αγωνίας για μια γυναίκα (τα στοιχεία της στη διάθεση του ΣΚΑΪ) η κατοικία της οποίας στα Κάτω Πατήσια έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση από τη 1 τα ξημερώματα.



Παρά τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματά της στον ΔΕΔΔΗΕ, η γυναίκα καταγγέλλει ότι ουδείς έχει έρθει για να αποκαταστήσει τη βλάβη, παρότι η μητέρα της χρησιμοποιεί οξυγόνο, και ο πατέρας της είναι άρρωστος.

Πηγή: skai.gr

Σε επικοινωνία δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ με τον ΔΕΔΔΗΕ (16:10), για να πάρει τη θέση του Διαχειριστή ως όφειλε, η εκπρόσωπός του απλώς ζήτησεχωρίς να δώσει τουλάχιστον κάποια διαβεβαίωση για ανθρωπιστικούς λόγους, αγνοώντας το γεγονός ότι η ίδια έχει τηλεφωνήσει επανειλημμένα για την επιδιόρθωση του προβλήματος, και γι’ αυτό κατέφυγε στην καταγγελία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.