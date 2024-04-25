Επιθεώρηση εργασίας: Παύση σε δεκάδες οικοδομές κι εργοτάξια μετά από παραβάσεις

Πρόστιμα ύψους 452.754 ευρώ και άμεση παύση των εργασιών σε 64 περιπτώσεις επέβαλε η Επιθεώρηση Εργασίας τον προηγούμενο μήνα, μετά από ελέγχους σε οικοδομές και εργοτάξια.

Επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας διενήργησαν, τον Μάρτιο, 490 ελέγχους.

Σε 64 περιπτώσεις επεβλήθη παύση των εργασιών, μέχρι την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας των εργαζόμενων.

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν 10 μηνύσεις και καταλογίστηκαν πρόστιμα 64.354 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στη μη λήψη μέτρων προστασίας έναντι πτώσης, κατά την πραγματοποίηση εργασιών σε ύψος, σε πέρατα πλακών, οριζόντια ανοίγματα και φρεάτια ανελκυστήρων.

Παράλληλα, το διάστημα από τις 19 έως τις 24 Μαρτίου 2024, Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων έκαναν στοχευμένους ελέγχους σε οικοδομοτεχνικά και κατασκευαστικά έργα. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 247 έργα και 321 εργοδότες και διαπιστώθηκαν 85 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και 31 περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας.

Οι εν λόγω παραβάσεις αφορούσαν τη μη τήρηση βιβλίων ημερησίων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού, τη μη τήρηση αντιγράφου εντύπου αναγγελίας Ε12 για κάθε ημέρα εργασίας, την απασχόληση σε ημέρα ρεπό, την απασχόληση Κυριακή, την ψευδή προσκόμιση στοιχείων, τη μη καταχώριση υπερωριακής απασχόλησης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και τη μη υποβολή έγγραφης δήλωσης και κατάστασης αποσπασμένων.

Οι διοικητικές κυρώσεις, που επιβλήθηκαν, ανέρχονται σε 388.400 ευρώ, εκ των οποίων 304.000 ευρώ αφορούν σε αδήλωτη εργασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

