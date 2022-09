Μεξικό: Δύο νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που «ταρακούνησε» την πρωτεύουσα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη του Μεξικού από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα της χώρας, τρεις ημέρες μετά άλλον σεισμό που είχε επίσης προκαλέσει τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Ο σεισμός αυτός μεγέθους 6,9 βαθμών, που σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1:20 τοπική ώρα (09:20 ώρα Ελλάδος), ήταν ο πιο ισχυρός μετασεισμός αυτού που σημειώθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία. Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού εντοπίστηκε και πάλι στο δυτικό τμήμα του Μεξικού, κοντά στην ακτή του Ειρηνικού.

Στην πόλη του Μεξικού μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από την πτώση της «στις σκάλες του σπιτιού της» όταν σήμανε ο αντισεισμικός συναγερμός, δήλωσε η δήμαρχος της πρωτεύουσας Κλαούντια Σέινμπαουμ, επικαλούμενη στο Twitter τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ένας άνδρας επίσης έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή.

Πολλοί ήταν αυτοί που κατέβηκαν στους δρόμους με τις πιτζάμες όταν άκουσαν τον συναγερμό, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην πολιτεία Μιτσοακάν, διευκρίνισε στο Twitter ο πρόεδρος της χώρας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, προσθέτοντας ότι τέσσερις δυτικές πολιτείες επλήγησαν -Μιτσοακάν, Κολίμα, Χαλίσκο, Γκερέρο- όπως και η πρωτεύουσα. "Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές", πρόσθεσε.

🇲🇽 BREAKING! 6.8-magnitude earthquake strikes #Mexico's Pacific coast, second powerful quake to hit region this week#Sismo #temblor #AlertaSismica #CDMX #MexicoCity #Mexico #Michoacan #Earthquake pic.twitter.com/IEJoXN4Dpj