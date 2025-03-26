Ανησυχία των ΗΠΑ για τις συλλήψεις και τις διαδηλώσεις στην Τουρκία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε τις «ανησυχίες» της για τις συλλήψεις και τις μαζικές κινητοποιήσεις στην Τουρκία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των επικεφαλής της διπλωματίας των δυο χωρών, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο υπουργός (Εξωτερικών) εξέφρασε ανησυχίες όσον αφορά τις πρόσφατες συλλήψεις και διαδηλώσεις στην Τουρκία», αναφέρει η τελευταία φράση του ενημερωτικού σημειώματος που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εκπρόσωπό του Τάμι Μπρους μετά τη συνδιάλεξη του Μάρκο Ρούμπιο με τον Χακάν Φιντάν.

Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών για την καταστολή από την τουρκική κυβέρνηση των διαδηλώσεων στη χώρα. Ως τώρα, η Ουάσιγκτον περιοριζόταν να καλεί να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σημειώνεται πως διαδηλωτές βγήκαν ξανά μαζικά στους δρόμους στην Τουρκία χθες Τρίτη το βράδυ, παρότι πάνω από 1.400 άνθρωποι —ανάμεσά τους τουλάχιστον 7 δημοσιογράφοι— έχουν συλληφθεί στις ογκώδεις κινητοποιήσεις που πυροδότησε η σύλληψη και η προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ακόμη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από την Τουρκία να «υποστηρίξει την ειρήνη στην Ουκρανία και στον νότιο Καύκασο».

Συνεχάρη την Άγκυρα για τον «ηγετικό ρόλο» της στον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και επανέλαβε πως είναι «ανάγκη» να υπάρξει «στενή συνεργασία για να υποστηριχτεί μια Συρία σταθερή, ενωμένη και ειρηνική» που δεν θα αποτελεί «βάση για τη διεθνή τρομοκρατία» ούτε «διάδρομος για τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες του Ιράν», πάντα κατά το ενημερωτικό δελτίο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

