Προφυλάκιση του Ιμάμογλου ζήτησαν Τούρκοι εισαγγελείς 

Την προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου καθώς και ακόμη τεσσάρων συνεργατών του ζήτησαν Τούρκοι εισαγγελείς από το δικαστήριο, εν αναμονή της δίκης τους για δυο διακριτές υποθέσεις, «διαφθοράς» και «τρομοκρατίας», γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες του αιρετού και ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Είχαν προηγηθεί πολύωρες ανακρίσεις του Ιμάμογλου, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, που χαρακτηρίζει «αδιανόητες», «ανυπόστατες», «ανήθικες» και «συκοφαντικές».

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αν θα παραμείνει προφυλακισμένος τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, ο οποίος αναμενόταν να είναι βασικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ χθες Σάββατο, αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών.

Η παράταξη του Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), χαρακτήρισε «πραξικόπημα» τη σύλληψη το πρωί της Τετάρτης και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του κ. Ιμάμογλου.

Αν τελικά το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση της εισαγγελίας, αυτό σημαίνει ότι ο Ιμάμογλου θα εκπέσει του αξιώματός του. Άγνωστο είναι τι θα συμβεί και με τη διαδικασία που προγραμμάτιζε για σήμερα το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), στήνοντας 4.000 κάλπες για την επίσημη εκλογή του ως υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της αντιπολίτευσης, απέναντι σε μια απόφαση που όλοι θεωρούν ότι φέρει την προσωπική σφραγίδα του Ερντογάν.

Ο ίδιος ο Ιμάμογλου, με μήνυμα του νωρίτερα είχε καλέσει τα 1,7 εκατομμύριο μέλη, αλλά και τους οπαδούς του κόμματος να προσέλθουν μαζικά στις εσωκομματικές κάλπες και να στείλουν έτσι ένα ηχηρό μήνυμα προς τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος χθες μίλησε για «τρομοκρατία του δρόμου», απέναντι στην οποία δεν θα υποχωρήσει και κατηγόρησε τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης ως «κλέφτες» και «πλιατσικολόγους».

Ερώτημα είναι φυσικά αν και η Ευρώπη έχει κάποια καλύτερη ιδέα πίεσης προς την ηγεσία της Άγκυρας πέραν των εκκλήσεων, αναφέρει η Deutsche Welle, που τονίζει ότι αυτό που θα έχει όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να ξεκαθαρίσει αν αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας, που εκφράστηκε τις τελευταίες ημέρες και ξέφυγε από τα όρια της Κωνσταντινούπολης θα έχει συνέχεια και μπορεί ίσως να ταρακουνήσει το σύστημα Ερντογάν ή αν οι Τούρκοι για μια ακόμα φορά απογοητευμένοι, θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αν δηλαδή η Τουρκία όχι μόνο ξενύχτησε, αλλά και ξύπνησε.

Πηγή: skai.gr

