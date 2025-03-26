Τους πρόσφατα απολυμένους κυβερνητικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ προσπαθεί να προσλάβει ένα δίκτυο εταιρειών που λειτουργεί από μια μυστική κινεζική εταιρεία τεχνολογίας, σύμφωνα με αγγελίες εργασίας αλλά και με έναν ερευνητή που αποκάλυψε την κινεζική αυτή εκστρατεία.

Ο Max Lesser, ανώτερος αναλυτής για τις αναδυόμενες απειλές του think tank Foundation for Defense of Democracies που έχει έδρα την Ουάσιγκτον, είπε ότι ορισμένες εταιρείες που δημοσιεύουν αγγελίες για προσλήψεις ήταν «μέρος ενός ευρύτερου δικτύου εταιρειών ψεύτικων συμβουλών και κυνηγιού κεφαλών που στοχεύουν πρώην κυβερνητικούς υπαλλήλους και ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης».

Σύμφωνα με τo Reuters και την έρευνα του Lesser, τέσσερις συμβουλευτικές εταιρείες και εταιρείες στρατολόγησης φέρεται να εμπλέκονται στο δίκτυο, ωστόσο δεν είναι πολλές πληροφορίες γνωστές στο ευρύτερο κοινό. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες μοιράζονταν αλληλοκαλυπτόμενους ιστότοπους, φιλοξενούνταν στον ίδιο διακομιστή ή είχαν άλλους ψηφιακούς συνδέσμους.

Οι ιστότοποι τεσσάρων εταιρειών φιλοξενούνται στην ίδια διεύθυνση IP μαζί με τη Smiao Intelligence, μια εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου της οποίας ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος προς το παρόν. Ωστόσο, το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τη φύση της σχέσης μεταξύ της Smiao Intelligence και των τεσσάρων εταιρειών.

Ο Max Lesser, ο οποίος αποκάλυψε το δίκτυο και μοιράστηκε την έρευνά του με το Reuters, είπε ότι η εκστρατεία ακολουθεί «καλά καθιερωμένες» τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν από προηγούμενες κινεζικές επιχειρήσεις πληροφοριών.

«Αυτό που κάνει αυτή τη δραστηριότητα σημαντική», είπε, «είναι ότι το δίκτυο επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις οικονομικές ευπάθειες πρώην ομοσπονδιακών εργαζομένων που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες μαζικές απολύσεις».

Ερωτηθείς για την έρευνα, τρεις αναλυτές πληροφοριών είπαν στο Reuters ότι το δίκτυο φαίνεται να είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οντότητες που συνδέονται με το εξωτερικό προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες από το προσωπικό που απολύθηκε ή αναγκάστηκε να συνταξιοδοτηθεί από τον αμερικαμνό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα της τεχνολογίας Ίλον Μασκ.

Μόλις αρχίσουν να εργάζονται από το δίκτυο, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα μπορούσαν στη συνέχεια να κληθούν να μοιραστούν όλο και πιο ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις αμερικανικές κυβερνητικές λειτουργίες ή να συστήσουν επιπλέον άτομα που μπορεί να στοχοποιηθούν για πρόθυμη ή ακούσια συμμετοχή, είπαν οι αναλυτές.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον είπε στο Reuters σε ένα email ότι η Κίνα δεν γνώριζε καμία από τις οντότητες που φέρεται να εμπλέκονται στην εκστρατεία και ότι το Πεκίνο σέβεται το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε από την πλευρά του ότι η Κίνα προσπαθεί συνεχώς να εκμεταλλευτεί το «ελεύθερο και ανοιχτό σύστημα» των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω κατασκοπείας και εξαναγκασμού. «Τόσο οι ενεργοί όσο και οι πρώην κρατικοί υπάλληλοι πρέπει να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο που θέτουν αυτές οι κυβερνήσεις και τη σημασία της προστασίας των κυβερνητικών πληροφοριών», είπε ο εκπρόσωπος.

Μία από τις εταιρείες του δικτύου, η RiverMerge Strategies, αυτοχαρακτηρίζεται στον ιστότοπό της ως «επαγγελματική εταιρεία συμβούλων γεωπολιτικών κινδύνων» και δημοσίευσε δύο αγγελίες θέσεων εργασίας που διαγράφηκαν στην συνέχεια από τη σελίδα της στο LinkedIn στα μέσα Φεβρουαρίου.

Μια άλλη εταιρεία του δικτύου, η Wavemax Innovation, δημοσίευσε μια διαφήμιση στις 6 Φεβρουαρίου στο Craigslist, προσφέροντας «Ευκαιρίες εργασίας για τους πρόσφατους απολυμένους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ». Η διαφήμιση πλέον έχει λήξει και αναζητούσε εργαζόμενους με υπόβαθρο στη διαχείριση έργων, την έρευνα, την τεχνολογία, τις επικοινωνίες, την ανάλυση πολιτικής και πολλά άλλα.

