Για έβδομη νύχτα, δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Εκρεμ Ιμάμογλου βγήκαν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, αψηφώντας τις απαγορεύσεις και τη βίαιη αστυνομική καταστολή, στις ογκωδέστερες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Τουρκία μετά το 2013.

«Επίκεντρο» των διαδηλώσεων είναι το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπου αύριο αναμένεται να οριστεί ο αντικαταστάτης του προφυλακισμένου δημάρχου. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε τον Ιμάμογλου στις φυλακές του Μαρμαρά όπου κρατείται, κάνοντας λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος εκ μέρους του Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ίδιος ο Εκρέμ Ιμάμογλου παρακολουθεί τις διαδηλώσεις μέσα από το κελί και στέλνει συνεχώς εμψυχωτικά μηνύματα στους υποστηρικτές του.

«Χαιρετισμούς σε όλους όσους ύψωσαν τη φωνή τους για το μέλλον της χώρας μας στο Saraçhane της Κωνσταντινούπολης, σε όλες τις πλατείες της Τουρκίας, σε μπαλκόνια σπιτιών, μέσα στην κίνηση» έγραψε νωρίτερα σήμερα, σχολιάζοντας τις χθεσινές μεγαλειώδεις πορείες.

Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim.



20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun. pic.twitter.com/EGJERPXoZB — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε σχέση με αυτές τις διαδηλώσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Ο ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τις μαζικές συλλήψεις στην Τουρκία ως απάντηση στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της σύλληψης του δημοφιλούς δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, και προέτρεψε τις αρχές να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς για παράνομη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών.

Πηγή: skai.gr

