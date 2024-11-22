Ανησυχία στη Βρετανία για το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία και για το διάγγελμα Πούτιν

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Για «επιτάχυνση» της προέλασης των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους κάνει λόγο η νεότερη ενημέρωση από τις βρετανικές υπηρεσίες αμυντικών πληροφοριών ασφαλείας, την ώρα που σχολιαστές στη χώρα αξιολογούν ως «σημαντικό» το διάγγελμα Πούτιν με τις νέες προειδοποιήσεις προς τη Δύση.

Η ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο αναφέρει αρχικά πως σήμερα οι χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας είναι «ριζικά διαφορετικές» από τη σύνθεσή τους στην έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, προ χιλίων ημερών.

Σημειώνεται πως η ποιότητα των δυνάμεων αυτών έχει υπονομευθεί «δραστικά» μετά από το θάνατο ή τραυματισμό περισσότερων των 700.000 στρατιωτών και την απώλεια τουλάχιστον 3.500 αρμάτων μάχης και 7.500 τεθωρακισμένων οχημάτων. Οι υπάρχοντες στρατιώτες έχουν λάβει ελάχιστη εκπαίδευση, προστίθεται.

Παρόλα αυτά, η βρετανική ανάλυση εκτιμά πως παρά το μεγάλο κόστος για τις δυνάμεις της Μόσχας, «οι ρωσικές εδαφικές προελάσεις στην Ουκρανία έχουν επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του 2024».

Όπως σημειώνεται, η πρόοδος αυτή για τους Ρώσους βασίζεται στην «ανοχή» της ρωσικής ηγεσίας για βαριές απώλειες και στην υπεραριθμία των δυνάμεων έναντι των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η γραμμή του μετώπου είναι τώρα λιγότερο σταθερή από οποιοδήποτε σημείο μετά από τα αρχικά στάδια της σύρραξης», καταλήγει η επίσημη βρετανική αμυντική εκτίμηση.

Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού Ινστιτούτου Πολεμικών Μελετών που επικαλούνται οι Times, οι Ρώσοι έχουν κερδίσει σχεδόν έξι φορές μεγαλύτερη έκταση φέτος από όση είχαν κατακτήσει πέρυσι.

Την ίδια ώρα, σχολιαστές σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το διάγγελμα Πούτιν μοιάζει να είναι μια στιγμή σημαντική στην πορεία του πολέμου.

Αρχικά, σημειώνει το ky News για παράδειγμα, οι δηλώσεις Πούτιν προκαλούν ανησυχία λόγω της επιβεβαίωσης χρήσης ενός νέου υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου που συνοδεύεταιαπό το ερώτημα αν μπορεί να αναχαιτιστεί από συστήματα αεράμυνας και επίσης λόγω της καινούριας προειδοποίησης περί ρωσικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ερωτηθείσα το πρωί σχετικά με τις απειλές Πούτιν, η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Υβέτ Κούπερ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ρώσου προέδρου «απαράδεκτη» και «μη ανεκτή». Προειδοποίησε δε ότι θα πρέπει να αναμένεται συνέχιση του «επιθετικού» τόνου από το Κρεμλίνο.

Μίλησε και αυτή για ενίσχυση της βρετανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει την άδεια χρήσης των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow από το Κίεβο - χρήση πάντως που έχει επιβεβαιωθεί από αμυντικά κανάλια.

Το στέλεχος του Βασιλικού Ινστιτούτου Στρατιωτικών Μελετών (RUSI) στο Λονδίνο Μάθιου Σάβιλ σχολίασε ότι η χρήση των Storm Shadow δε θα κάνει μεγάλη διαφορά στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, η χρήση τους κατά στόχων στο Κουρσκ θα έχει ως στόχο την αποκομιδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων κερδών από τους Ουκρανούς ώστε να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό ατού στις όποιες διαπραγματεύσεις πιθανόν ξεκινήσουν όταν αναλάβει τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την εκτίμησή του η άδεια χρήση δυτικών πυραύλων για στόχους εντός ρωσικής επικράτειας αποσκοπεί στο να κρατήσουν οι «εξαντλημένοι» Ουκρανοί όσο περισσότερο έδαφος μπορούν, μέχρι την έλευση Τραμπ.

Κατά τον κ. Σάβιλ σημαντικό ρόλο θα παίξει το πόσο βροχερός θα είναι ο χειμώνας. Όπως είπε στους Times, η λάσπη θα εμποδίσει τη ρωσική προέλαση, αν όμως επικρατήσουν συνθήκες ψύχους χωρίς το πρόβλημα της λάσπης η ρωσική προέλαση θα είναι πιο απλή υπόθεση.

Με βάση το γεγονός ότι οι δυνάμεις της Ρωσίας μοιάζει να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση στο μέτωπο, άλλοι Βρετανοί στρατιωτικοί αναλυτές έχουν πει αυτό το διήμερο πως δεν είναι προς το συμφέρον του Πούτιν να υλοποιήσει τις απειλές του κατά της Δύσης περιπλέκοντας τα πράγματα για τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

