Reuters: Η Κύπρος εξετάζει το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ για Νετανιάχου - «Δεσμευτικές επί της αρχής οι αποφάσεις»

Η Κύπρος, η οποία έχει στενούς δεσμούς με το Ισραήλ, θεωρεί τα εντάλματα σύλληψης που εκδίδονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ως δεσμευτικά επί της αρχής, δήλωσε στο Reuters κυβερνητική πηγή σήμερα Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΠΔ εξέδωσε την Πέμπτη εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ου πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και του Μοχάμεντ Ντέιφ, του επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, για φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Η απόφαση εξετάζεται και δεν έχουμε κανένα σχόλιο επ' αυτού. Επί της αρχής, οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι και σεβαστές και δεσμευτικές», δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας η κυβερνητική πηγή.

Πηγή: skai.gr

