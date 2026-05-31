UNESCO: Ο ενεργειακός αποκλεισμός της Κούβας από τις ΗΠΑ θέτει «σε κίνδυνο» το εκπαιδευτικό σύστημα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η UNESCO προειδοποιεί ότι ο αμερικανικός ενεργειακός αποκλεισμός απειλεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Κούβας, μειώνοντας τις ώρες διδασκαλίας και επιδεινώνοντας τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Η Κούβα βιώνει σοβαρή οικονομική κρίση επιδεινούμενη από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και άλλες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν εμπάργκο από το 1962.

Ο ενεργειακός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κούβα θέτει «σε κίνδυνο» το εκπαιδευτικό σύστημα της νησιωτικής χώρας, μειώνοντας τις ώρες διδασκαλίας και επιδεινώνοντας τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, προειδοποίησε η UNESCO.

«Η εκπαίδευση στην Κούβα κινδυνεύει λόγω της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης (…). Αυτή θέτει σε κίνδυνο το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς, με μακροπρόθεσμες συνέπειες», υπογραμμίζει μέσω X η διευθύντρια του Γραφείου της UNESCO στην Αβάνα, Αν Λεμέστρ.

Η Κούβα, η οποία υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βιώνει τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση, που έχει επιδεινωθεί από την αρχή της χρονιάς λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που επέβαλε η Ουάσινγκτον, σε συνδυασμό με άλλες οικονομικές κυρώσεις.

Το νησί αντιμετωπίζει πλέον σοβαρή έλλειψη καυσίμων, η οποία προκαλεί τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι ενεργειακοί περιορισμοί και τα προβλήματα στις μεταφορές «επηρεάζουν την προσέλευση εκπαιδευτικών» στα σχολεία του νησιού, όπου καταγράφεται έλλειψη «περισσότερων από 26.000 καθηγητών», δήλωσε χθες Σάββατο η Λεμέστρ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Αντιμέτωπη με την κρίση, η κουβανική κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα, όπως η μείωση των ωρών διδασκαλίας και η πρόωρη λήξη του φετινού σχολικού έτους κατά αρκετές εβδομάδες.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ανεστάλησαν τα διά ζώσης μαθήματα στα πανεπιστήμια για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά με ένα ασταθές δίκτυο ηλεκτροδότησης και περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι συνθήκες σπουδών καθίστανται εξαιρετικά επισφαλείς.

Περίπου 400.000 μαθητές είδαν το σχολικό έτος να συρρικνώνεται, ενώ 28.000 φοιτητές αγωνιούν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ιδίως όσοι ζουν σε αγροτικές ή απομονωμένες περιοχές της Κούβας, επισημαίνει η Αν Λεμέστρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

