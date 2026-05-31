Συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και της Αστυνομίας σε ολόκληρη τη Γαλλία οδήγησαν σε περισσότερες από 400 συλλήψεις, μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ.

Χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να περιορίσουν τα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν διακοπές στις συγκοινωνίες με λεωφορεία, τρένα και σιδηροδρομικές γραμμές στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα και φωτοβολίδες, ενώ αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα πλήθη στο κέντρο της πόλης.

Παρότι η νίκη αποτέλεσε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για την PSG, σηματοδότησε επίσης τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι ποδοσφαιρικοί πανηγυρισμοί συνοδεύτηκαν από βία, καθώς και οι εορτασμοί μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου το 2025 είχαν καταλήξει σε τραγικά περιστατικά.

Η λεωφόρος Champs-Élysées κατακλύστηκε από οπαδούς αμέσως μετά τη νίκη της γαλλικής ομάδας στη διαδικασία των πέναλτι. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν σημειωθεί επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φιλάθλους που παρακολουθούσαν τον τελικό σε γιγαντοοθόνες στο γήπεδο Parc des Princes. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων υπέστησαν ζημιές έξι οχήματα, δύο επιχειρήσεις και ένα στέγαστρο στάσης λεωφορείου.

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής είχαν πραγματοποιηθεί 416 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 280 στο Παρίσι.

Ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez δήλωσε ότι επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν και χαρακτήρισε τα επεισόδια «απολύτως απαράδεκτα».

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Marine Le Pen έγραψε στην πλατφόρμα X: «Μόνο στη Γαλλία μια νίκη ποδοσφαιρικού συλλόγου προκαλεί ταραχές».

«Μόνο στη Γαλλία αισθάνονται όλοι υποχρεωμένοι να παραμένουν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης, για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη βία», πρόσθεσε.

Οι παίκτες της PSG αναμένεται να συμμετάσχουν σε παρέλαση νίκης το απόγευμα της Κυριακής, η οποία περιλαμβάνει διαδρομή στο Champ-de-Mars δίπλα στον Eiffel Tower, καθώς και δεξίωση που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron.

Πέρυσι, η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από την PSG είχε επίσης αμαυρωθεί από βίαια επεισόδια, τα οποία κόστισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα αγόρι 17 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.