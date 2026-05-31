Πάπας Λέων: Έκκληση να τερματιστούν οι πόλεμοι - Δεν πρέπει να χυθούν άλλα δάκρυα αθώων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πάπας Λέων ΙΔ΄ απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό της βίας σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου κατά τη διάρκεια προσευχής για την ειρήνη στο Βατικανό.

Τόνισε ότι κανείς δεν πρέπει να αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι του εξαιτίας της απειλής βομβών.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό της βίας σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου, κατά τη διάρκεια προσευχής για την ειρήνη, χθες Σάββατο στο Βατικανό.

Κανείς δεν πρέπει να αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι του εξαιτίας της απειλής βομβών, είπε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας η οποία αριθμεί 1,4 δισ. πιστούς παγκοσμίως.

Η δίψα για εξουσία και η λεκτική βία πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη δίψα για δικαιοσύνη και αλήθεια, τόνισε ο πάπας Λέων, συμπληρώνοντας πως δεν πρέπει να χυθούν άλλα δάκρυα αθώων.

Η ειρήνη είναι εφικτή ακόμη και σε αυτήν την εποχή εντάσεων και συγκρούσεων, δήλωσε. «Καθίσταται εφικτή όταν επιλέγουμε να ακούσουμε τις κραυγές όσων τη στερούνται: αθώων παιδιών, απεγνωσμένων γονέων, κακοποιημένων κρατούμενων, προσφύγων και ανθρώπων κάθε ηλικίας που υποφέρουν», ανέφερε ο ποντίφικας. Όλοι «έχουν μόνο μια λέξη στα χείλη τους: ειρήνη!», συμπλήρωσε.

Ο πάπας Λέων δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ατομική ευθύνη. Όλοι μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ειρηνική κοινωνία, είπε, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να αποφεύγεται η λεκτική και σωματική βία στην καθημερινότητα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη προσευχή του πάπα Λέοντα για την παγκόσμια ειρήνη. Τον Απρίλιο, είχε αναφερθεί σε ένα «παραλήρημα παντοδυναμίας» που γινόταν ολοένα και πιο απρόβλεπτο και επιθετικό, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

