Λονδίνο: Συναγερμός για ύποπτο πακέτο κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ - Βίντεο, φωτογραφίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη στο πακέτο ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας

Λονδίνο πρεσβεία των ΗΠΑ

Η αστυνομία του Λονδίνου διερευνά ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νάιν Ελμς, στην πρωτεύουσα της Βρετανίας, και ότι για προληπτικούς λόγους έχει στήσει περίμετρο ασφαλείας στην περιοχή.

londino

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη στο πακέτο ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας. 

londino

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο «δυνατός κρότος» που αναφέρθηκε στην περιοχή πριν από λίγο ήταν μια ελεγχόμενη έκρηξη που έγινε από αστυνομικούς. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ για την ώρα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. 

Η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο X ότι η αστυνομία έκλεισε δρόμο κοντά στο κτίριο της πρεσβείας, λαμβάνοντας "τις μέγιστες προφυλάξεις".

