Η αστυνομία του Λονδίνου διερευνά ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νάιν Ελμς, στην πρωτεύουσα της Βρετανίας, και ότι για προληπτικούς λόγους έχει στήσει περίμετρο ασφαλείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έγινε ελεγχόμενη έκρηξη στο πακέτο ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Tempo of activity still increasing as MPS official X account confirm it was a controlled explosion. pic.twitter.com/AzmfmR6m2G — Craig 🇬🇧 (@UKCraigP) November 22, 2024

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο «δυνατός κρότος» που αναφέρθηκε στην περιοχή πριν από λίγο ήταν μια ελεγχόμενη έκρηξη που έγινε από αστυνομικούς. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ για την ώρα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

We can confirm that the 'loud bang' reported in the area a short time ago was a controlled explosion carried out by officers.



Enquiries are still ongoing and cordons will remain in place for the time being. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 22, 2024

Η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο X ότι η αστυνομία έκλεισε δρόμο κοντά στο κτίριο της πρεσβείας, λαμβάνοντας "τις μέγιστες προφυλάξεις".

