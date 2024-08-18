Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Ισπανία. Στην πόλη Τολέδο, ένας άγνωστος άνδρας με κουκούλα εισήλθε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και μαχαίρωσε ένα 11χρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, ενώ το θύμα, παρότι κλήθηκε γρήγορα ασθενοφόρο και κατέφθασε ελικόπτερο για να διακομιστεί το ταχύτερο δυνατό στο νοσοκομείο, κατέληξε στα τραύματά του.

Ο δολοφόνος, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες κινήθηκε απειλητικά και κατά άλλων ατόμων που ήταν στο χώρο, διέφυγε με ένα Ford Mondeo και οι ισπανικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και σύλληψή του.

Έχουν επιστρατευτεί δεκάδες αστυνομικοί, ενώ εξετάζεται υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να μπορέσουν να βρουν τα ίχνη του.

