DW: Θρήνος για τον Ντελόν, γρίφος για τον Μακρόν

Το κατακαλόκαιρο διάλεξε τελικά ο Αλαίν Ντελόν για το τελευταίο του αντίο. «Plein soleil » (γεμάτο ήλιο), όπως και ο τίτλος της ταινίας του Ρενέ Κλεμάν, που το 1960 τον έκανε διεθνώς διάσημο. Ο εμβληματικός Γάλλος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σήμερα, Κυριακή, σε ηλικία 88 ετών. Με μια λιτή ανακοίνωση, μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τα τρία του παιδιά έκαναν γνωστή την είδηση.



«Ο Αλέν Φαμπιέν, η Ανούσκα, ο Αντονί και (ο σκύλος του) Λουμπό, με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν τον θάνατο του πατέρα τους. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι του στο Ντουσί, περιτριγυρισμένος από τα τρία του παιδιά και την οικογένειά του. Η οικογένειά του σας ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτική του ζωή σε αυτή την εξαιρετικά οδυνηρή στιγμή του πένθους», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου της οικογένειας.

Η Αριστερά περνά στην επίθεση

Η Γαλλία περνά συνεπώς τις ώρες αυτές με τις αναμνήσεις του θρύλου του γαλλικού σινεμά, αφήνοντας για ακόμα λίγο στην άκρη την αβάσταχτη για πολλούς αναμονή πρωθυπουργού και κυβέρνησης. Η αδημονία έχει ιδιαίτερα κυριεύσει το «Νέο Λαϊκό Μέτωπο» της Αριστεράς, που κέρδισε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και δεν καταλαβαίνει γιατί ο πρόεδρος Μακρόν επιμένει να χρονοτριβεί και υπεκφεύγει από το να καλέσει την υποψήφια Λουσί Καστέτ για να σχηματίσει κυβέρνηση και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στο Κοινοβούλιο. Η Καστέτ ζητά από τον πρόεδρο Μακρόν να της δώσει την ευκαιρία να αποδείξει, εάν μπορεί ή όχι να πετύχει συνεργασίες και να αντιμετωπίσει μια πρόταση μομφής, που σίγουρα θα καταθέσουν οι πολιτικοί αντίπαλοί της.



Το επιχείρημα Μακρόν είναι ότι μια κυβέρνηση της Αριστεράς δεν έχει πιθανότητες επιβίωσης, και για αυτό και ο πρόεδρος αρχικά αρνήθηκε ακόμα και να συναντήσει την Λουσί Καστέτ.

Ελιγμός ή υποχώρηση Μακρόν;

Τα πράγματα όμως άλλαξαν όπως φαίνεται, η Καστέτ έδειξε μαχητική ξεκινώντας καμπάνια, και οι Ανυπότακτοι του Μελανσόν απειλητικοί : Με σημερινή δημοσίευση τους στην Κυριακάτική «Τριμπύν» τον κατηγορούν για «θεσμικό πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας» και τον απειλούν «για εκκίνηση διαδικασίας πρότασης μομφής, για καθαίρεση».



Ετσι, σε μια εμφανή αλλαγή τακτικής ο πρόεδρος της Γαλλίας δηλώνει ότι θέλει πλέον συζήτηση. Από το παραθαλάσσιο θέρετρό του Μπεργκασόν, στη νότια Γαλλία, όπου περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές, όρισε συνάντηση με τους επικεφαλής των κομμάτων για την ερχόμενη Παρασκευή, με πρώτη επίσημη καλεσμένη την Καστέτ, που θα συνοδεύεται από τους επικεφαλής των κομμάτων της Αριστεράς. Η συνάντηση αυτή αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, προκειμένου να διαφανεί αν ο Εμανουέλ Μακρόν θα επιμείνει στην επιχειρηματολογία του περί αδυναμίας διακυβέρνησης από την Αριστερά ή αν θα δώσει την ευκαιρία στην υποψήφια της. Οι επόμενες ημέρες μέχρι και την Παρασκευή προβλέπεται να είναι πλούσιες σε διαβουλεύσεις και επαφές, δημοσίως ή και παρασκηνιακά.

